Мэр Москвы продлил на 10 лет статус технопарка "Физтехпарку"

Власти Москвы приняли решение продлить еще на десять лет статус технопарка для площадки "Физтехпарк", расположенной в районе Северный. Об этом сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере "Макс".

Гава столицы напомнил, что этот объект стал одним из первых технопарков, получивших право на налоговые льготы в 2016 году. Сегодня площадка специализируется на информационно-коммуникационных технологиях, научных исследованиях и разработке высокотехнологичных решений. В настоящее время здесь работают 65 компаний-резидентов, общая численность сотрудников превышает тысячу человек.

Технопарк расположен на Долгопрудненском шоссе, дом 3. Общая площадь его помещений составляет более 30 тысяч "квадратов". За время работы в развитие площадки было инвестировано свыше двух миллиардов рублей.

Среди резидентов технопарка – разработчик программного обеспечения "Киберпротект", компания "Битру", занимающаяся автоматизацией бизнес-процессов и внедрением цифровых решений, а также компания "Колловэар", создающая платформы для цифровой трансформации предприятий.

В ближайшие десять лет на территории "Физтехпарка" планируется обновление и развитие инфраструктуры. Ожидается, что это позволит создать дополнительные возможности для масштабирования инновационных проектов, развития технологий искусственного интеллекта и реализации перспективных научных разработок.