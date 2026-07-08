Международный розыск, уголовное дело и новые проекты в России: что известно об Алексее Семеняченко

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История бывшего российского девелопера Алексея Семеняченко, которая еще несколько месяцев назад воспринималась всего лишь как очередное резонансное интервью предпринимателя, покинувшего Россию, получила новое развитие. В распоряжении редакции оказалось постановление об объявлении Семеняченко в международный розыск.
После публикации интервью внимание привлекли не только высказывания, но и профессиональная деятельность предпринимателя. Ранее ИНФОКС обращал внимание, что ряд масштабных проектов, которые связывали с именем Семеняченко, включая "Города олимпийской славы России", "Новосибирск-Сити" и "Город здоровья" в Ставропольском крае, так и не были реализованы. Позже выяснилось, что к моменту выхода резонансного интервью существовала и другая часть этой истории.
В октябре 2025 года оперативное подразделение УВД по Центральному административному округу Москвы приняло решение объявить Семеняченко в международный розыск. Копия соответствующего постановления находится в распоряжении редакции.
В документе указано, что, по данным оперативных мероприятий, 7 августа 2025 года предприниматель вылетел из России в Касабланку (Марокко), сведений о его возвращении на момент вынесения постановления не имелось. В настоящий момент в картотеке МВД у Семеняченко статус "разыскивается по статье УК".
Источники также отмечают, что речь вновь идет о комплексном освоении территорий – формате, который уже неоднократно встречался в предыдущих инициативах предпринимателя. Большинство таких проектов ранее не вышли за рамки предварительных соглашений или стадии подготовки.
В марте 2026 года депутат Госдумы Михаил Делягин направил обращение в Министерство юстиции с просьбой дать правовую оценку публичной деятельности Семеняченко и проверить наличие оснований для применения законодательства о лицах, находящихся под иностранным влиянием.
"Возникает закономерный вопрос: не пора ли дать правовую оценку российской деятельности некогда уважаемого столь многими девелопера – от статуса иностранного агента до проверки прежних проектов", – написал тогда депутат Делягин.
С момента направления обращения прошло несколько месяцев. Публичной информации о результатах его рассмотрения пока не появилось. Вместе с тем новые обстоятельства вновь привлекли внимание к этой истории.
На сегодняшний день ситуация вокруг Алексея Семеняченко выглядит значительно сложнее, чем история предпринимателя, покинувшего страну. Интервью с резкой критикой России, уголовное дело, международный розыск, обращение депутата в Минюст, а затем неожиданно всплывшая информация о возможном участии в новых проектах порождает вопросы, ответы на которые пока отсутствуют.
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