Международный розыск, уголовное дело и новые проекты в России: что известно об Алексее Семеняченко

В истории бизнесмена началась новая глава

История бывшего российского девелопера Алексея Семеняченко, которая еще несколько месяцев назад воспринималась всего лишь как очередное резонансное интервью предпринимателя, покинувшего Россию, получила новое развитие. В распоряжении редакции оказалось постановление об объявлении Семеняченко в международный розыск.

Резонансное интервью





На что жаловался девелопер

Для широкой аудитории эта история стала известна в феврале 2026 года. Незадолго до этого Алексей Семеняченко дал интервью русскоязычному изданию в Испании, в котором резко высказался о состоянии российской экономики, условиях ведения бизнеса и политическом курсе страны.Алексей Семеняченко заявлял, что российский бизнес, по его мнению, не способен эффективно развиваться без неформального взаимодействия с чиновниками. Начало спецоперации он назвал "самой большой стратегической ошибкой последних десятилетий", а российской экономике предрек "медленную смерть". Также предприниматель утверждал, что большинство россиян, как он считает, не поддерживает действующий политический курс.

После публикации интервью внимание привлекли не только высказывания, но и профессиональная деятельность предпринимателя. Ранее ИНФОКС обращал внимание, что ряд масштабных проектов, которые связывали с именем Семеняченко, включая "Города олимпийской славы России", "Новосибирск-Сити" и "Город здоровья" в Ставропольском крае, так и не были реализованы. Позже выяснилось, что к моменту выхода резонансного интервью существовала и другая часть этой истории.



Уголовное дело

Некоторые из проектов Семеняченко, в том числе в Ставропольском крае, ранее заинтересовали правоохранительные органы. В 2025 году было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Следствие считает, что Алексей Семеняченко совместно с неустановленными лицами организовал схему хищения денежных средств под видом реализации проекта комплексной застройки в Минераловодском районе. Размер предполагаемого ущерба следователи оценивают в сотни миллионов рублей.

В октябре 2025 года оперативное подразделение УВД по Центральному административному округу Москвы приняло решение объявить Семеняченко в международный розыск. Копия соответствующего постановления находится в распоряжении редакции.

В документе указано, что, по данным оперативных мероприятий, 7 августа 2025 года предприниматель вылетел из России в Касабланку (Марокко), сведений о его возвращении на момент вынесения постановления не имелось. В настоящий момент в картотеке МВД у Семеняченко статус "разыскивается по статье УК".

Старые связи или новые проекты?

Несмотря на отъезд из России, имя Семеняченко, как утверждают несколько источников редакции, знакомых с переговорами вокруг инвестиционных проектов в туристической сфере, продолжает упоминаться при обсуждении новых масштабных проектов в России. По их словам, потенциальным партнерам его представляют как одного из инвесторов.

Источники также отмечают, что речь вновь идет о комплексном освоении территорий – формате, который уже неоднократно встречался в предыдущих инициативах предпринимателя. Большинство таких проектов ранее не вышли за рамки предварительных соглашений или стадии подготовки.

В марте 2026 года депутат Госдумы Михаил Делягин направил обращение в Министерство юстиции с просьбой дать правовую оценку публичной деятельности Семеняченко и проверить наличие оснований для применения законодательства о лицах, находящихся под иностранным влиянием.

"Возникает закономерный вопрос: не пора ли дать правовую оценку российской деятельности некогда уважаемого столь многими девелопера – от статуса иностранного агента до проверки прежних проектов", – написал тогда депутат Делягин.

С момента направления обращения прошло несколько месяцев. Публичной информации о результатах его рассмотрения пока не появилось. Вместе с тем новые обстоятельства вновь привлекли внимание к этой истории.

На сегодняшний день ситуация вокруг Алексея Семеняченко выглядит значительно сложнее, чем история предпринимателя, покинувшего страну. Интервью с резкой критикой России, уголовное дело, международный розыск, обращение депутата в Минюст, а затем неожиданно всплывшая информация о возможном участии в новых проектах порождает вопросы, ответы на которые пока отсутствуют.