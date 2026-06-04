Споры на работе и конфликт в семье: трех знаков зодиака ждут проблемы после 5 июня

Споры на работе и конфликт в семье: трех знаков зодиака ждут проблемы после 5 июня
Картинка: сгенерировано ИИ
Некоторым придется нелегко

Начало июня окажется непростым периодом для некоторых представителей зодиакального круга. Повышенная эмоциональность, усталость и накопившиеся претензии могут привести к неприятным разговорам. Астрологи советуют не принимать поспешных решений и внимательно следить за своими словами.

Стрелец


Стрельцам придется столкнуться с недопониманием в рабочем коллективе. Кто-то из коллег может попытаться переложить на вас ответственность или втянуть в спор. Не стоит отвечать резкостью на резкость. Спокойствие и выдержка помогут сохранить репутацию и избежать серьезного конфликта.

Овен


У Овнов напряжение может возникнуть в семье. Старые обиды неожиданно напомнят о себе. Постарайтесь чаще слушать близких и не пытайтесь доказать свою правоту любой ценой. Компромисс намного ценнее победы в споре.

Козерог


Козерогов ждет непростой период в финансовых и рабочих вопросах. Возможны задержки выплат, путаница в документах или неприятные разговоры с руководством. Главное – не поддаваться панике и не принимать важные решения на эмоциях. Уже через несколько дней ситуация начнет постепенно выравниваться.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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