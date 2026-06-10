Будьте осторожны: трех знаков зодиака ждут проблемы после 11 июня — как избежать неприятностей

Некоторым придется собрать всю волю в кулак

После 11 июня некоторым знакам зодиака стоит проявить особую внимательность. В ближайшие дни даже небольшие ошибки, необдуманные решения и излишняя доверчивость могут обернуться неприятностями. Особенно осторожными рекомендуется быть Ракам, Скорпионам и Рыбам.

Рак

Ракам стоит внимательнее относиться к деньгам и документам. В этот период возрастает риск необдуманных трат, финансовых потерь и недоразумений при оформлении важных бумаг. Не спешите принимать решения под влиянием эмоций и не доверяйте сомнительным обещаниям.

Скорпион

Скорпионам звезды тоже советуют держать под контролем свои эмоции. После 11 июня может появиться желание резко высказать все, что накопилось внутри. Однако такая откровенность способна привести к конфликтам и испортить отношения с людьми, которые всегда были на вашей стороне.

Рыбы

Рыбам предстоит непростой период, связанный с усталостью и снижением концентрации. Желание отложить дела на потом может привести к неприятным последствиям и накоплению проблем. Лучше не затягивать с важными вопросами и действовать сразу.