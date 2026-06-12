Ссора с близким и опасность для здоровья: кому из зодиака нужно быть настороже после 13 июня

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После 13 июня некоторым знакам зодиака стоит проявить особую осторожность. Эмоции могут выйти из-под контроля, и накопившаяся усталость напомнит о себе в самый неподходящий момент. Астрологи советуют не принимать поспешных решений и внимательнее относиться к своему самочувствию.
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