Финансовая дыра — закрыта: трех знаков зодиака ждет крупная премия после 24 июня

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После 24 июня у некоторых знаков зодиака начинается особенно удачный период в денежных вопросах. Если последние месяцы заставляли считать каждую копейку, переживать из-за расходов и откладывать важные покупки, то совсем скоро ситуация может заметно измениться в лучшую сторону.
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