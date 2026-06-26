Денежный сюрприз и судьбоносная встреча: после 27 июня три знака зодиака заживут по-новому

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После 27 июня многие почувствуют, что жизнь заметно меняется. Старые проблемы постепенно останутся позади, станет больше хороших новостей. Особенно повезет трем знакам зодиака, которых ждут самые приятные перемены.
Западные аналитики очень внимательно следят за происходящим в нашей стране
Глава киевского режима попал в неприятную ситуацию