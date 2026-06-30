После 1 июля три знака зодиака исполнят мечты — судьба улыбнется счастливчикам

Астрологи рассказали, кому повезет в ближайшее время

Начало июля станет волшебным временем. Для трех знаков зодиака откроется период сказочной удачи – многие проблемы останутся позади, судьба сама будет подталкивать их к правильным решениям.

Козерог

После 1 июля Козерогов ждет настоящий прорыв. Руководство наконец заметит ваши старания. Сейчас есть шанс сделать серьезный шаг вперед в карьере. Одиноких Козерогов ждет знакомство, которое быстро перерастет во что-то большее. Тем, кто уже состоит в отношениях, удастся оставить в прошлом старые обиды и начать новый этап.

Водолей

Старые проекты начнут приносить доход, а новая идея может превратиться в источник стабильного заработка. Не исключены крупные покупки, которые окажутся очень удачными. В личной жизни наступает спокойный и счастливый период.

Рыбы

После 1 июля финансовая ситуация начнет стремительно улучшаться. Возможно возвращение старого долга, получение ценного подарка или неожиданное денежное поступление. Рыб ждет много теплых эмоций. Одинокие представители знака могут встретить человека, который заставит поверить в любовь с первого взгляда.