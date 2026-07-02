Хорошие новости и встреча с прошлым: большие перемены ждут трех знаков зодиака после 3 июля

Хорошие новости и встреча с прошлым: большие перемены ждут трех знаков зодиака после 3 июля
Фото: www.unsplash.com
Астрологи выяснили, чья жизнь изменится

После 3 июля у некоторых знаков зодиака начнется период, когда долгожданные новости, неожиданные встречи и счастливые совпадения обещают изменить привычный ход событий. Главное – не упустить свой шанс!

Весы


Весов ждет приятный сюрприз, связанный с человеком из прошлого. Старый знакомый неожиданно напомнит о себе и может предложить интересное сотрудничество или помочь решить давнюю проблему. Хорошие новости также возможны в финансовых вопросах.

Стрелец


После 3 июля Стрельцы почувствуют, что жизнь начинает стремительно меняться к лучшему. Удача будет сопровождать в делах, связанных с работой и документами. Не исключено предложение, которое откроет перед вами новые перспективы в карьере.

Рак


Ракам звезды обещают теплую встречу, которая подарит много ярких эмоций. Возможны хорошие известия от родственников или близких людей, а также приятные события в личной жизни. Конец первой недели июля станет временем, когда желания начнут исполняться.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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