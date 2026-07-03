Денежный канал открыт: трем знакам зодиака крупно повезет после 4 июля

Астрологи назвали главных счастливчиков начала месяца

После 4 июля финансовая ситуация у некоторых знаков зодиака начнет стремительно меняться. Деньги польются рекой. Это может быть премия, выгодная сделка, неожиданный перевод или предложение от партнера по бизнесу.

Телец

Тельцов ждет финансовый прорыв. Появится возможность заработать значительно больше привычного или получить долгожданное вознаграждение за ранее выполненную работу. Многие представители знака наконец почувствуют, что полоса денежных неудач осталась позади.

Скорпион

Скорпионам звезды обещают удачный период для решения денежных вопросов. Вероятны премии, выгодные предложения, успешные переговоры или возврат средств от прошлых инвестиций. Финансовая уверенность начнет быстро возвращаться.

Водолей

У Водолеев первые недели июля могут стать временем приятных денежных сюрпризов. Судьба откроет новые возможности для заработка. Это отличный момент для крупных покупок и реализации давно задуманных планов.