Небеса выбрали любимчиков: кого ждут большие перемены после 25 июля

Небеса выбрали любимчиков: кого ждут большие перемены после 25 июля
Фото: www.unsplash.com
Астрологи поделились прогнозом

Конец недели принесет трем знакам зодиака события, которые могут изменить привычный ход жизни. Одних ждет денежная удача, другим судьба подарит шанс обрести гармонию.

Овен


Овнам пора перестать сидеть дома. Чем больше времени вы проведете на свежем воздухе, тем быстрее почувствуете прилив сил и вдохновения. Велосипедные прогулки, пробежки, путешествия или просто активный отдых помогут не только улучшить настроение, но и познакомят с человеком, который сыграет важную роль в вашем будущем.

Дева


Девам стоит внимательнее прислушиваться к советам младших родственников. Их взгляд на ситуацию поможет избежать серьезной ошибки или подтолкнет к правильному решению. В ближайшие дни не отвергайте чужие идеи только потому, что считаете себя умнее других.

Козерог


Козерогам необходимо быть осторожнее на работе. Среди коллег может найтись человек, который попытается испортить вашу репутацию. Не раскрывайте свои планы раньше времени, фиксируйте важные договоренности и не позволяйте втянуть себя в чужие интриги.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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