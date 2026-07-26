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Август обещает круто изменить жизнь сразу трех знаков зодиака. Одним звезды готовят денежный прорыв, другим – судьбоносные знакомства, а третьим выпадет шанс, который появляется лишь раз в жизни. Главное – не испугаться перемен и вовремя сделать шаг вперед.
Поступки главы режима вызывают большие вопросы
Смысл действий главы режима многим не понятен