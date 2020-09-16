Николя Саркози: Москва стала одним из самых современных городов Европы

Николя Саркози: Москва стала одним из самых современных городов Европы
Николя Саркози. Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Бывший президент Франции дал высокую оценку происходящим в российской столице изменениям

Москве удалось сохранить историческое наследие и стать при этом одним из самых современных городов Европейского континента. Такую точку зрения высказал бывший президент Франции Николя Саркози.

"Город мира, который больше всего меня впечатлил своей способностью меняться? Это Москва! Я приезжаю в Москву два-три раза в год уже много лет. Все, кто знают Россию, кто был в Москве, поймут меня: я удивляюсь тому, как Москва сумела сохранить свое историческое наследие и при этом стать одним из самых современных городов Европейского континента. Это исключительно! Я не говорю только о строительстве нового метро. Они нас обогнали", – подчеркнул Саркози, выступая на форуме MIPIM.

Ранее жюри престижной награды MIPIM Awards присудило приз Дворцу гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве. Объект стал победителем в номинации "Лучший объект культуры и спорта". Конкурс MIPIM Awards ежегодно проходит во Франции на протяжении последних 30 лет. MIPIM Awards считается ключевым событием в сфере коммерческой недвижимости. 

Анна СОРОКИНА

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