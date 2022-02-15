Поклонники ждут от голосистого пушистика гастрольный тур

В социальной сети TikTok ролики с участием домашних животных часто пользуются большой популярностью. Хозяева любят демонстрировать публике таланты своих питомцев.

Так поступил и пользователь с ником inficats. Молодой человек опубликовал видео, на котором он исполнял на гитаре блюзовую мелодию. Рядом с ним на диване сидел черный кот ориентальной породы, который издавал протяжное "мяу" в такт. Что удивительно, пушистый красавец ни разу не ошибся и каждый раз попадал в нужный ритм.

Ролик пришелся по душе пользователям социальной сети. Видео набрало 1,3 миллиона просмотров и собрало более 140 тысяч лайков. Пользователи также активно обсуждали талант кота в комментариях.

"Душевная песня, а слова за душу берут", "Этот кот чувствует ритм намного лучше чем многие певцы нашего времени!", "Это великолепно, я реально слышу черный блюз", "Почему до сих пор не миллиард просмотров?"

Кстати, владелец аккаунта активно вступает в диалог с комментаторами. На вопрос одного из пользователей о том, где купить полный альбом, молодой человек ответил, что действительно подумывает о том, чтобы записать с котом песни. Другому комментатору inficats написал, что творческих идей в дуэте со своим музыкальным товарищей у него много.

Ранее пользователи TikTok обсуждали ролик, в котором показали неочевидное отличие котов от собак.