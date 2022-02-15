Кот-певец привел в восторг пользователей TikTok

Кот-певец привел в восторг пользователей TikTok
Фото: depositphotos.com
Поклонники ждут от голосистого пушистика гастрольный тур

В социальной сети TikTok ролики с участием домашних животных часто пользуются большой популярностью. Хозяева любят демонстрировать публике таланты своих питомцев. 

Так поступил и пользователь с ником inficats. Молодой человек опубликовал видео, на котором он исполнял на гитаре блюзовую мелодию. Рядом с ним на диване сидел черный кот ориентальной породы, который издавал протяжное "мяу" в такт. Что удивительно, пушистый красавец ни разу не ошибся и каждый раз попадал в нужный ритм. 

@inficats #кот #гитара #блюз #романтика ♬ оригинальный звук - Infinity cats

Ролик пришелся по душе пользователям социальной сети. Видео набрало 1,3 миллиона просмотров и собрало более 140 тысяч лайков. Пользователи также активно обсуждали талант кота в комментариях. 

"Душевная песня, а слова за душу берут", "Этот кот чувствует ритм намного лучше чем многие певцы нашего времени!", "Это великолепно, я реально слышу черный блюз", "Почему до сих пор не миллиард просмотров?" 

Кстати, владелец аккаунта активно вступает в диалог с комментаторами. На вопрос одного из пользователей о том, где купить полный альбом, молодой человек ответил, что действительно подумывает о том, чтобы записать с котом песни. Другому комментатору inficats написал, что творческих идей в дуэте со своим музыкальным товарищей у него много. 

Ранее пользователи TikTok обсуждали ролик, в котором показали неочевидное отличие котов от собак. 

Источник: TikTok ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
новости партнеров

Австрийские ученые предрекли крах экономик России и Еросоюза

Специалисты предложили два сценария сакций Запада против Москвы

В России готовы начать войну с Украиной при одном условии – Чижов

Попытку дипломата развеять ложные страхи британцы восприняли за угрозу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей