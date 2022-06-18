Момент показали в прямом эфире

Российский президент Владимир Путин во время ПМЭФ встретился с членом президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком. Их общение в прямом эфире транслировал телеканал "Россия 24" – в этот момент беседу переводил штатный переводчик-синхронист.

Встреча политиков происходила в полночь. Сотрудник телеканала пытался успеть за речью Додика, но в какой-то момент запнулся и упустил последнюю ее часть. Переводчик на несколько минут замолчал, тяжело вздохнул и произнес шепотом непечатное междометие на букву "б".

На инцидент обратили внимание сотрудники кремлевского пула в Telegram, подписав видео "Тяжелая работа переводчика".

Во время встречи с Додиком Путин обсуждал, как дальше будут развиваться отношения между странами и какие сложности возникли в последнее время.