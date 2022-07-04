Недостойная наследница: эксперт оценил решение суда по делу вдовы Босова

По мнению Оганеса Акопяна, расследование, которое проведено Одинцовским судом, можно считать юридической классикой

Проблема наследования активов и связанных с ней манипуляций и нарушения законов стара как мир. "В законодательстве Российской империи содержалось положение, согласно которому не имеет юридической силы завещание, оставленное самоубийцей. Это может касаться и истории с уходом из жизни предпринимателя Дмитрия Босова и попытками его вдовы Катерины Ястребовой-Босов стать наследницей его активов, о чем говорят и неоднократные обращения к теме наследства со стороны профильной коллегии и пленума Верховного суда РФ", – говорит кандидат юридических наук, старший научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Оганес Акопян.

По его словам, практика по такого рода делам о наследовании весьма обширна и отражена в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 "О судебной практике по делам о наследовании". В качестве примера юрист цитирует статью 1117 ГК РФ, согласно которой "противоправные действия, направленные против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, являются основанием к утрате права наследования при умышленном характере таких действий и независимо от мотивов и целей совершения (в том числе при их совершении на почве мести, ревности, из хулиганских побуждений и т.п.), а равно вне зависимости от наступления соответствующих последствий".

Наследник является недостойным согласно абзацу первому пункта 1 статьи 1117 ГК РФ при условии, что перечисленные в нем обстоятельства, являющиеся основанием для отстранения от наследования, подтверждены в судебном порядке – приговором суда по уголовному делу или решением суда по гражданскому делу, что имеет место в деле Катерины Ястребовой-Босов.

Иск об отстранении от наследования по данному основанию недостойного наследника может быть подан любым лицом, заинтересованным в призвании к наследованию или в увеличении причитающейся ему доли наследства, отказополучателем либо лицом, на права и законные интересы которого (например, на право пользования наследуемым жилым помещением) может повлиять переход наследственного имущества. Лицо, не имеющее права наследовать или отстраненное от наследования на основании рассматриваемой статьи (недостойный наследник), обязано возвратить в соответствии с правилами главы 60 ГК РФ все имущество, неосновательно полученное им из состава наследства, напоминает Акопян.

По его мнению, ценность вердикта об отказе Катерине Босов от наследства с арестом ее активов в России заключается еще и в том, что аналогичные дела, как правило, тянутся годами, и далеко не всегда приводят к такому результату, который бы соответствовал и норме, и букве закона.

"В некотором смысле расследование, которое проведено Одинцовским судом, можно считать юридической классикой, поскольку суду удалось в столь сложном деле ответить на все вопросы и вынести убедительное правосудное решение. Вполне возможно, этот вердикт станет хрестоматийным примером судебного разбирательства в делах подобного рода о наследовании, а, значит, поставит заслон попыткам последовательниц Катерины Ястребовой-Босов испытать судьбу схожим сценарием", – резюмирует эксперт правительственного института ИЗИСП.