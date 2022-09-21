Опубликован первый трейлер фильма «Лучшие в аду» от Евгения Пригожина

Трейлер нового фильма «Лучшие в аду» от студии Aurum Production появился в Сети

Блокбастер, созданный при участии российского бизнесмена Евгения Пригожина, будет иметь военную тематику. Других подробностей о сюжете кинокартины или актерском составе пока нет.



Помимо трейлера на официальной странице "Конкорда" в соцсети "Вконтакте" был опубликован постер с интригующим слоганом:

"У нас есть контракт. Контракт с компанией, контракт с Родиной, с совестью, и мы будем исполнять его до конца. Живыми или мертвыми. Мы знаем, что попадем в ад, но в аду мы будем лучшими",

— отмечается там.

Кинокомпания Aurum Production ранее уже отличилась серией фильмов о военных конфликтах. На ее счету проекты "Ржев", "Солнцепек", "Турист" и другие.