Бизнесмен Пригожин: проще победить Аль-Каиду* или НАТО, чем бюрократию на местах

Бизнесмен Пригожин: проще победить Аль-Каиду* или НАТО, чем бюрократию на местах
Фото: Claudio Furlan/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Предприниматель Евгений Пригожин ответил журналистам на вопрос про обучение российских ополченцев инструкторами ЧВК "Вагнер".

По информации издания "Дни.ру", часть ополченцев из России будут проходить обучение в поселке Молькино. В связи с этим журналисты поинтересовались, будет ли ЧВК "Вагнер" продолжать подготовку ополченцев в Белгородской и Курской областях. На это предприниматель ответил, что его бойцы могли бы обучать ополченцев по всей России, но осуществлению этой идеи мешает бюрократия.

"Иногда проще победить Исламское государство* (запрещенная в России террористическая организация), Аль-Каиду (запрещенная в России террористическая организация) или НАТО, чем бюрократию на местах", – цитирует Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".

Ранее бизнесмен заявил, что россияне должны быть готовыми во всеоружии, чтобы при необходимости защитить свою землю. Лицензию на это, по его словам, никто не должен выдавать, поскольку она дана каждому человеку по праву.

* Организация запрещена на территории РФ

новости партнеров

ВСУ приготовили России несколько "сюрпризов" после наступления зимы

Предстоящие месяцы могут решить исход конфликта

Польский премьер грозится "раздразнить русского медведя"

Теперь у страны будет мощнейшая армия Европы, заявили в Варшаве

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей