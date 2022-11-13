Бизнесмен Пригожин: проще победить Аль-Каиду* или НАТО, чем бюрократию на местах

Предприниматель Евгений Пригожин ответил журналистам на вопрос про обучение российских ополченцев инструкторами ЧВК "Вагнер".

По информации издания "Дни.ру", часть ополченцев из России будут проходить обучение в поселке Молькино. В связи с этим журналисты поинтересовались, будет ли ЧВК "Вагнер" продолжать подготовку ополченцев в Белгородской и Курской областях. На это предприниматель ответил, что его бойцы могли бы обучать ополченцев по всей России, но осуществлению этой идеи мешает бюрократия.

"Иногда проще победить Исламское государство* (запрещенная в России террористическая организация), Аль-Каиду (запрещенная в России террористическая организация) или НАТО, чем бюрократию на местах", – цитирует Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".

Ранее бизнесмен заявил, что россияне должны быть готовыми во всеоружии, чтобы при необходимости защитить свою землю. Лицензию на это, по его словам, никто не должен выдавать, поскольку она дана каждому человеку по праву.