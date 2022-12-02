Свою шестую персональную выставку петербургская художница Виолетта Пригожина посвятила ускользающей красоте, которую ещё можно сохранить

Выставка начнет работу уже на этих выходных

Уже на этих выходных в Санкт-Петербурге в галерее "Краски жизни" начнет свою работу художественная выставка "Сохранить нельзя разрушить". Для ее автора – Виолетты Пригожиной — выставка уже шестая по счету. Она посвящена теме сохранения объектов культурного наследия и памятников природы.

Свой творческий путь художница начала лишь 5 лет назад, по ее собственным словам, с любования красотами природы в разных уголках России и зарубежья. В пейзажах последнего времени, а их 16, читается вопрос о том, удастся ли сберечь эту красоту для потомков.

На одной из картин – усадьба Елисеевых в Белогорке, которую заметает снегом через незащищенные проемы полукруглых окон. Здание, похожее на средневековый замок с башенками, сейчас заброшено и находится в аварийном состоянии. Такая же судьба у усадьбы архитектора Хренова в Заключье (Тверская область). В советские годы здесь располагались пионерлагерь и туберкулезный санаторий. Сейчас старый особняк в упадке: полы прогнили, стены разваливаются, а внутреннее убранство разграблено. Украли даже винтовую лестницу, ведущую в башню. Именно в таком виде его и запечатлела художница.

Однако в России бесследно исчезают не только памятники архитектуры, но и памятники природы. На Алтае есть такое озеро – Манжерок. Из-за активного развития туризма и строительства горнолыжного курорта водоем начал мелеть, а его флора и фауна – гибнуть. Теперь его уже вряд ли можно назвать чистейшим горным озером. Впрочем, на картине изображено очень живописное место с пока еще голубой водой, окруженной зелеными "пушистыми" сопками.

Среди работ художницы можно встретить и полотна, посвященные растениям Красной книги, например, геленджикской сосне. Ареал произрастания этого дерева, имеющего длинные иголки и раскидистую крону, стал сокращаться из-за хозяйственной деятельности человека. Чтобы еще раз напомнить людям о природном разнообразии, которым обладает страна, Виолетта Пригожина запечатлела удивительный момент цветения геленджикской сосны.

"Сейчас мы все чаще можем видеть отреставрированные дворцы, благоустроенные парки, вновь созданные музеи. Мы должны сохранить наследственный код. Возможно, для нынешнего поколения эта миссия особо важна. Установить справедливость, сохранять мир и беречь все то, что нам дорого", – рассказала Виолетта Пригожина.

Посетители выставки смогут сами поставить запятую в предложении: "сохранить нельзя разрушить".

Шестая персональная выставка Виолетты Пригожиной пройдет в галерее "Краски жизни" (Большой проспект Петроградской стороны 7/4) с 4 по 24 декабря. Выставочное пространство работает с 12:00 до 20:00 (со вторника по воскресенье).