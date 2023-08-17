Какая ошибка за рулем схожа по последствиям с опьянением

Какая ошибка за рулем схожа по последствиям с опьянением
Фото: www.unsplash.com
При управлении машиной нужно быть особенно внимательным

Каждый автомобилист знает, что употребление любых спиртных напитков за рулем строго запрещено. В состоянии алкогольного опьянения реакция человека резко замедляется, что может привести к самым плачевным последствиям. Однако, как утверждают специалисты, схожим образом на организм влияет и недостаток жидкости.

Мало кто задумывается о том, что нехватка воды в организме может стать причиной крупного ДТП. Эндокринолог Анна Кривошеева рассказала, что на фоне жажды у водителя серьезно притупляется реакция. В целом при обезвоживании человеку сложно управлять средством повышенной опасности. Он может случайно выехать на другую полосу или просто не справиться с управлением.

Поэтому очень важно иметь в машине бутылочку чистой воды. Как известно, вода – это жизнь. Без нее организм сильно страдает и не может нормально функционировать. Как подчеркнула эксперт, быстрота реакции человека при обезвоживании схожа с качеством реакции во время алкогольного опьянения. Человек уже не способен контролировать каждый свой шаг, что может привести к самым страшным последствиям.

Источник: Газета.Ru ✓ Надежный источник
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