Какая ошибка за рулем схожа по последствиям с опьянением

При управлении машиной нужно быть особенно внимательным

Каждый автомобилист знает, что употребление любых спиртных напитков за рулем строго запрещено. В состоянии алкогольного опьянения реакция человека резко замедляется, что может привести к самым плачевным последствиям. Однако, как утверждают специалисты, схожим образом на организм влияет и недостаток жидкости.



Мало кто задумывается о том, что нехватка воды в организме может стать причиной крупного ДТП. Эндокринолог Анна Кривошеева рассказала, что на фоне жажды у водителя серьезно притупляется реакция. В целом при обезвоживании человеку сложно управлять средством повышенной опасности. Он может случайно выехать на другую полосу или просто не справиться с управлением.



Поэтому очень важно иметь в машине бутылочку чистой воды. Как известно, вода – это жизнь. Без нее организм сильно страдает и не может нормально функционировать. Как подчеркнула эксперт, быстрота реакции человека при обезвоживании схожа с качеством реакции во время алкогольного опьянения. Человек уже не способен контролировать каждый свой шаг, что может привести к самым страшным последствиям.

