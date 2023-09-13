Вцепившийся в кукурузу кот насмешил народ – видео

Усатый очень сильно проголодался

Видеоролики с необычным поведением домашних любимцев давно пользуются особой популярностью в социальных сетях. Развлекательный контент помогает отрешиться от насущных проблем. Тем более, что в пушистых звездах интернет-пространства многие люди узнают своих мохнатых товарищей.



Много просмотров и реакций набрал видеоролик, на котором очаровательный котейка продемонстрировал свою любовь к кукурузе. Возможно, зверьку некоторое время пришлось обходиться без еды – иначе объяснить его остервенелое нападение на кочан сложно.



Котик буквально вцепился зубами в овощное лакомство и с громкими звуками, показывающими уровень его удовлетворения, поедал вкусняшку. Авторы видеоролика с юмором подписали забавную запись. Люди признались, что примерно также ведут себя после одного дня диеты. Котик действительно выглядит очень необычно, он весь измазался в кукурузе, но не прекращает ее поедать.





Пользователи социальных сетей умилились поведением пушистой обжоры. Забавный видеоролик стал весьма популярным в интернет-пространстве. Люди любят наблюдать за тем, что вытворяют братья наши меньшие.

