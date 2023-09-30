Необычный забег хомяков в клетке насмешил народ – видео

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Чаще всего в квартирах заботливых людей можно встретить котиков и собачек, однако семьи нередко заводят и милых грызунов. Морские свинки, декоративные крыски и хомяки тоже могут скрасить привычное течение будней и порадовать людей. За их поведением можно наблюдать бесконечно. Забавный видеоролик, на котором хомячки устроили необычную гонку, привел в восторг интернет-публику.
Судя по всему, грызуны значительно разумнее подходят к вопросу о занятиях спортом. В целом, обычно животные лучше, чем ленивые люди, понимают, что движение необходимо для счастливой и долгой жизни.
Однако живущие в неволе хомячки часто вынуждены коротать время в ограниченном клеткой пространстве. Впрочем, кто ищет, тот найдет. Даже в таких сложных условиях хомяки-спортсмены сумели потренировать свои мышцы.
Риторика Астаны оставляет желать лучшего