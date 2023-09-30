Необычный забег хомяков в клетке насмешил народ – видео

Необычный забег хомяков в клетке насмешил народ – видео
Фото: www.unsplash.com
Грызуны не забывают о спорте

Чаще всего в квартирах заботливых людей можно встретить котиков и собачек, однако семьи нередко заводят и милых грызунов. Морские свинки, декоративные крыски и хомяки тоже могут скрасить привычное течение будней и порадовать людей. За их поведением можно наблюдать бесконечно. Забавный видеоролик, на котором хомячки устроили необычную гонку, привел в восторг интернет-публику.

Судя по всему, грызуны значительно разумнее подходят к вопросу о занятиях спортом. В целом, обычно животные лучше, чем ленивые люди, понимают, что движение необходимо для счастливой и долгой жизни.

Однако живущие в неволе хомячки часто вынуждены коротать время в ограниченном клеткой пространстве. Впрочем, кто ищет, тот найдет. Даже в таких сложных условиях хомяки-спортсмены сумели потренировать свои мышцы.



В качестве тренажера два активных грызуна выбрали пустой пакет из-под печенья. Коробка была разрезана таким образом, что, забегая на ее начало и стремясь добежать до конца, хомяки неминуемо скатывались. Самодельный тренажер отлично справился со своей задачей – грызуны активно побегали.

Пользователей социальных сетей ролик насмешил, о чем они рассказали в многочисленных комментариях под видео.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

Заискивающий перед Западом Казахстан резко выступил против России

Риторика Астаны оставляет желать лучшего

Заискивающий перед Западом Казахстан резко выступил против России

Риторика Астаны оставляет желать лучшего

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей