Как заставить кошку самовычесываться – видео

Уставшие хозяева поделились лайфхаком

Коты и собаки переносят в жизнь своих владельцев бесконечное количество приятных моментов. За тем, что вытворяют братья наши меньшие можно наблюдать вечно. При этом, стоит отметить, что нередко котики и песики обладают весьма склочными характерами. Так, заставить их делать то, что им не нравится, нелегко.



Именно поэтому людям частенько приходится идти на всевозможные ухищрения. Например, если киска категорически против того, чтобы вычесываться, это может стать серьезной проблемой. Как известно, острые коготки и зубки могут принести человеку большие неприятности.



Однако чесать привередливых котиков все равно необходимо. Так что людям пришлось придумывать различные уловки. Одно находчивое семейство догадалось, как заставить кота самостоятельно вычесываться.

Как известно, существует травка, от которой киски приходят в восторг. Так вот, если приклеить расческу к стене и посыпать ее кошачьей валерианой, вопрос вычесывания решится сам собой. Видеоролик, на котором котики сами активно избавляют себя от лишней шерсти, получил большую популярность в интернет-пространстве.