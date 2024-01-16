Дикая рысь проникла в детский сад в Череповце

Дикая рысь проникла в детский сад в Череповце
Фото:unsplash.com
Инцидент получил широкий резонанс

В детский сад в Волгоградской области проникла дикая рысь. Хищное животное перепрыгнуло через забор и хозяйничало на территории, пока ее не заметили сотрудники детского сада. К счастью, это случилось практически сразу и никто не пострадал. Инцидент, произошедший в Череповце, попал на камеры видеонаблюдения, об этом сообщил мэр города Вадим Германов. 

Дети и все сотрудники в момент визита хищницы находились внутри здания. Для безопасности все двери и окна в учреждении были закрыты. Персонал сразу вызвал охотслужбу. Они оцепили здание и обезвредили рысь метким выстрелом снотворного.

Сейчас животное находится под наблюдением специалистов. Рысь отпустят в лес только тогда, когда убедятся, что снотворное полностью вышло из ее организма, и в дикой природе ей ничего не угрожает. 

Пользуясь случаем, специалисты напомнили жителям, что при встрече с диким животным не стоит пытаться поймать или сфотографировать его. Следует сразу звонить в экстренные службы. 

А ранее кинолог Александр Малиновский рассказал, как действовать при столкновении с бродячими собаками. Как пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня", необходимо сохранять спокойствие и не пытаться убежать, чтобы не спровоцировать животных. А сумкой или рюкзаком можно закрыться, чтобы собака вцепилась в сам предмет, а не в часть вашего тела. Критически важно позвать прохожих на помощь.

Ранее общественность умилило видео с ежом, который отдыхает получше некоторых людей.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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