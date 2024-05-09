Водные процедуры леопарда растрогали публику – видео

Водные процедуры леопарда растрогали публику – видео
Фото: www.unsplash.com
Представители кошачьих от мала до велика очень похожи

Во многих семьях живут коты и собаки – грация и игривость первых умиляет хозяев и дарит им много приятных моментов. Однако представители кошачьих ведут себя мило и трогательно вне зависимости от размера. Новой звездой социальных сетей стал очаровательный леопард, который очень любит свою хозяйку.

На кадры попала зарисовка из счастливой жизни леопарда. Любящая хозяйка засняла на видеокамеру, как огромная кошка резвится в бассейне. Водные процедуры опасного хищника умилили и растрогали публику.

Зверь не только купается в теплой водичке, но и с интересом играет в мяч – отличить леопарда от обычного котейки практически невозможно. Разумеется, если не обращать внимание на огромные клыки и острые когти. Но с хозяйкой у леопарда полная идиллия – девушка протянула любимой огромной киске руку, и та с благодарностью уткнулась в нее носом.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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