Московские медики окажут помощь пострадавшим в Белгороде – Собянин

Московские медики окажут помощь пострадавшим в Белгороде – Собянин
Фото: Авилов Александр/ АГН Москва
В результате ракетной атаки Украины в городе рухнул целый подъезд 10-этажного жилого дома

Столичные медики помогут белгородским коллегам спасать жизни и восстанавливать здоровье жителей Белгорода, пострадавших от разрушения дома в результате ракетной атаки Киева. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В своем телеграм-канале он отметил, что ВСУ действовали жестоко, целенаправленно обстреливая жилую многоэтажку. "Стреляли по мирным жителям, по женщинам и детям", – подчеркнул Собянин.

В результате попадания ракеты в здание рухнул целый подъезд 10-этажного дома. Спасатели и добровольцы тут же приступили к разбору завалов. Несколько человек, в том числе детей, удалось извлечь из-под бетонных обломков живыми, но с травмами разной тяжести.

"Московские медики подключились к белгородским коллегам для оказания всей необходимой помощи",

– сообщил мэр столицы. Он пожелал пострадавшим сил и скорейшего выздоровления.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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