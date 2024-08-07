Московский бизнес помогает участникам СВО и жителям новых регионов

Предприниматели отправляют свои товары в виде гуманитарной помощи и перечисляют часть выручки

Столичные предприниматели оказывают поддержку участникам специальной военной операции (СВО) и их семьям, а также жителям новых регионов страны.

Многие бизнесмены сотрудничают с благотворительными фондами, регулярно направляя на их счет средства на нужды участников СВО. В частности, москвичка Юлия Черных производит свечи ручной работы и перечисляет на благотворительность деньги от их реализации.

Некоторые отправляют в зону боевых действий и госпитали собственную продукцию. К примеру, Евгений Чувашов, занимающийся производством текстильных товаров, передал военнослужащим более 800 комплектов постельного белья, а владелица кафе Татьяна Железнякова отправляет в зону СВО наборы первой медицинской помощи и лекарства.

Предприниматель Елена Саксина запустила акцию "Снегири", в рамках которой все средства от продажи войлочных птиц ручной работы, пасхальных сувениров и пр. пошли на закупку военного снаряжения.

Еще один резидент столичных фестивальных площадок - компания, продающая свежие пироги, – поддерживает детей, которые приезжают в столицу из новых регионов. Каждому юному гостю предлагают по три порции сладких или сытных пирожков. Предприниматель Артем Стародубцев отмечает, что дети искренне радуются вкусным угощениям.

Напоминаем, что на ВДНХ действуют льготы для участников и ветеранов СВО.