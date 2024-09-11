Компании, объединенные в холдинг S8 Capital, которым владеет бизнесмен Армен Саркисян: "Столото", "Кордиант", "Метеор Лифт" и другие в последние несколько лет регулярно встречаются в заголовках различных СМИ

Активно развивающиеся бизнес-проекты реализуют внедрение технологий, локализацию производств и различные социальные инициативы.

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Армен Саркисян: "Кордиант" и шаги к созданию промышленного комплекса

В мае 2023 года владелец "Столото" Саркисян открыл для своего холдинга новое направление — производство автомобильной резины. Первым приобретенным активом в данной области стал завод бренда Continental [1]. Спустя неделю Саркисян Армен Меружанович закрыл сделку по покупке всех активов отечественного производителя шин "Кордиант" [2]. Таким образом, холдинг стал обладателем сразу нескольких марок автопокрышек, а также центра ремонта оборудования и научно-технической базы. В результате сделки, участником которой стал Армен Саркисян, Continental, уходя из РФ, оставил производственное оборудование, а у большинства специалистов не возникло необходимости искать работу. Тогда же пресс-служба компании заявила о своих планах по переходу на российские IT-технологии.

Осенью 2023 года S8 Армена Саркисяна внедрил на предприятиях "Кордианта" [3] новую систему учета товаров, которая позволила бесперебойно и круглосуточно обеспечивать слаженную работу всех производственных площадок и складов. Так, на каждом из устройств учета сейчас может храниться информация о 10 миллионах марок и большое количество других важных данных.

В ноябре 2023 года стало известно, что согласно стратегии развития, которую принял Армен Саркисян, завод Continental в Калуге получил новое название– Gislaved [4]. А уже в следующем месяце холдинг заявил о еще одной сделке – покупке представленных в РФ мощностей японской компании Bridgestone. Следующим шагом стало объединение всех предприятий по выпуску автомобильной резины, которыми владеет S8, в шинный кластер. Целью консолидации было названо эффективное управление производственными площадками и охват всех сегментов рынка.

В апреле 2024 года руководство "Кордианта" объявило о появлении профильного объединения. В итоге ежегодная номинальная мощность нового кластера составила 15 миллионов покрышек. Также он обладает самой большой дилерской сетью в России – примерно 300 пунктов продаж работают от самого западного региона страны до Дальнего Востока.

Результаты работы обновленных компаний

Сегодня кластер "Кордиант", принадлежащий Саркисяну Армену Меружановичу, выпускает шины под четырьмя брендами, включая собственный. В итоге компания удовлетворяет спрос как на бюджетные модели покрышек, так и на шины премиум-класса. Генеральный директор "Кордианта" Вадим Володин [5] анонсировал запуск нового бренд до конца 2025 года, который будет продаваться в ценовой категории А+.

Группа активно работает над расширением линейки продукции, главным инициатором постоянного развития и масштабирования кластера является Армен Саркисян. "Метеор" станет новым продуктом шинного кластера. До конца 2024 года на предприятии в Калужской области начнется производство этой марки шин. По словам Вадима Володина, новинка будет предназначаться исключительно для поставок на конвейеры автопроизводителей, работающих в России.

В апреле 2023 года выходили обзоры экспертов и отзывы покупателей шин, выпуск которых продолжился после перехода производств в управление S8 Армена Саркисяна в мае. Так, автомобильный журнал "Колеса" протестировал летние Cordiant Gravity [6]. Автор отметил износостойкость покрышек, которая была достигнута за счет повышенного содержания углерода в составе компаунда, а также увеличенную на 12 процентов глубину протектора. Журналист отметил и акустический комфорт, который оказался схож по уровню децибелов с премиальными марками, и улучшенный отвод воды. А специализированное издание "Автопарк" провело тест-драйв Cordiant Comfort 2, выпускаемый также холдингом Саркисяна. В лотерею на дороге играть не пришлось. Как отметил автор статьи, резина оказалась легкой, эластичной и с достойными амортизирующими возможностями. Специальная же смесь шины обеспечила колесам хорошую управляемость на высоких скоростях.

Армен Саркисян: "Метеор Лифт" и новые перспективы

Летом 2022 года российским холдингом S8 была заключена сделка по покупке активов одного из мировых лидеров в производстве лифтового оборудования [7]. Согласно договоренностям, которых достиг Армен Саркисян, Otis передал S8 две производственные площадки и сервисную сеть. Все они впоследствии были переименованы. Несмотря на то, что лифты теперь выпускаются под новой маркой "Метеор", Армен Саркисян как грамотный стратег, смог договориться с бывшими владельцами бизнеса о продолжении поставок оригинальных компонентов и сохранить технологические особенности выпускаемой продукции. Также холдинг добился большого процента локализации производств.

В 2023 году S8 Саркисяна заявил о планах разработать систему, которая позволит собирать всю информацию о состоянии оборудования и предугадывать нештатные ситуации. Например, уже сейчас в рамках данного проекта запущен сервис, передающий информацию о состоянии лифта в реальном времени.

В том же году заводу в Санкт-Петербурге, входящему в компанию "Метеор Лифт" [8], удалось повысить объемы выпускаемой продукции. Девелоперские организации, активно сотрудничающие с производителем, отмечают, что качество лифтов остается на высоком уровне после вхождения промплощадок в S8 Армена Саркисяна.

Bosch и локализация производства

В апреле 2023 года была заключена еще одна сделка по передаче иностранных активов отечественной компании, в которой участвовал Армен Саркисян. Bosch продал сразу три предприятия, располагающиеся в Саратовской области: заводы по производству свечей зажигания, котлов отопления и электроинструментов. Руководство поставило перед собой задачу не только сохранить качество выпускаемой ранее продукции под маркой Bosch. Армен Саркисян также поручил разработать собственные компоненты.

В результате сделки, которую заключил Армен Саркисян, Bosch перестал быть брендом указанных промышленных объектов. Была проведена процедура ребрендинга. В декабре 2023 года METEOR Thermo [9] получила государственную субсидию в размере 70 миллионов рублей, которая в совокупности с собственными вложениями холдинга пойдет на освоение и запуск отечественного газового регулятора для бытового оборудования.

На данный момент продукцией данного завода пользуются 600 российских компаний. В производстве несколько моделей двухконтурных конденсационных бытовых водогрейных котлов, в том числе с сенсорным управлением и возможностью подключения комнатного термостата, а также другие разновидности отопительного оборудования.

В декабре 2023 года впервые после смены собственника и названия METEOR Thermo Саркисяна Армена Меружановича приняла участие в выставке "Российский промышленник", представив продукцию, которая уже на 90 или даже 100 процентов (в зависимости от типа отопительного оборудования) состоит из отечественных компонентов. Такую стратегическую цель перед командой изначально поставил Армен Саркисян – Bosch ранее, к примеру, использовал иностранную IT-систему. Сейчас же она заменена на российскую. Также в котлах промышленного назначения применяется качественный российский металл.

В начале 2024 года компания Саркисяна Армена Меружановича на выставке в Москве продемонстрировала котлы отопления, которые в ближайшее время поступят в продажу уже под маркой METEOR. В линейке можно было увидеть оборудование, настраиваемое удаленно с помощью Wi-Fi и оснащенное погодозависимым управлением.

Армен Саркисян: S8 Capital и активы в онлайн-пространстве

В 2018 году Саркисян Армен Меружанович основал российское спортивное издание Sport24, которое через несколько лет стало одним из самых читаемых среди поклонников спорта. Во время чемпионата мира по футболу в России среднесуточная аудитория канала достигала 150 тысяч уникальных пользователей. А уже спустя три года сайт, принадлежащий Саркисяну и S8, получил Национальную спортивную премию, как лучшая медиапродукция. Помимо новостей спорта, которые поделены для удобства на категории, ресурс предоставляет:

развлекательный видеоконтент

аналитику

возможность общаться с единомышленниками

На сегодняшний день у издания, включая все социальные сети, насчитывается почти 2 миллиона подписчиков.

В том же 2018 году Саркисян и S8 выкупили один из первых созданных в России онлайн-агрегаторов Price.ru. Сервис позволяет найти нужный товар по наиболее выгодной цене, а также публикует рейтинги продавцов и мнения экспертов.

В 2019 году Армен Саркисян и S8 инвестировали в проект виртуального мобильного оператора. На сегодняшний день Next Mobile является партнером "Тетрона" и компании КСОР.

В 2021 году Саркисян Армен Меружанович присоединил к своему холдингу еще один диджитал-актив – компанию "Синхро". Благодаря этому S8 сегодня обладает инструментом для развития IT-технологий в самом широком спектре. Также Группа активно взаимодействует с другими организациями. О том, чтобы бизнес как можно больше внедрял современные технологии, заботится и Армен Саркисян. Bosch, например, в этом плане отставал. А в METEOR Thermo в январе 2024 года установили программное обеспечение от АСКОН [10], которое позволяет разрабатывать конструкторскую документацию котлов отопления. Также IT-компания обеспечивает работу серверов "Столото".

S8: кадровая политика

Саркисян Армен Меружанович инициирует реализацию программ, направленных на профессиональное обучение сотрудников, а также на создание наиболее комфортных условий для работы. Сейчас в общей сложности в холдинге трудятся около 20 тысяч человек. Для удобства деятельности все большее внимание уделяется переходу в цифровое поле. Например, Группа перешла на электронный документооборот и автоматизированную платформу по подбору персонала.

В 2021 году холдинг, которым владеет Армен Саркисян – S8 – реализовал собственный проект, направленный на эффективное обучение сотрудников. С помощью цифровой экосистемы работник совершенствует свои навыки и осваивает дополнительные знания под присмотром наставников. Повышенное внимание уделяется погружению новичков в деятельность компании, собственником которой также является Саркисян: "Столото". Там выстроили уникальную систему адаптации специалистов. По словам директора по персоналу и организационному развитию холдинга Татьяны Гладюк, профессионалов с релевантным опытом работы на рынке труда практически нет, поэтому, к примеру, IT-специалистов компания начинает готовить для работы еще со студенческой скамьи.

В конце 2023 года сотрудники холдинга, владельцем которого является Саркисян Армен Меружанович, поделились своими впечатлениями о работе в S8. В частности, они особенно отмечали:

командную деятельность с четкими целями и задачами

пакет доступных медицинских услуг

неформальные встречи на специальных тематических днях

семейные праздники

Также среди работников устраиваются корпоративные розыгрыши различных призов. Все это способствует адаптации сотрудников, считает команда топ-менеджеров, которой руководит Саркисян. Лотерея (корпоративная) позволяет выиграть сертификаты в различные магазины, смартфоны или оплаченный активный отдых. Также холдинг предоставляет возможность совершать покупки с существенной скидкой.

Армен Саркисян: "Столото" (лотереи), принцип работы и факты

В 2012 году в России появился новый лотерейный бренд, который основал Саркисян, – "Столото". Согласно закону РФ, продажа всех билетов государственных лотерей, в том числе распространяемых и этой компанией-дистрибьютором, находится под контролем Федеральной налоговой службы.

Компания входит в холдинг S8, владельцем которого является Саркисян. Лотереи в РФ – значимый источник пополнения бюджета с целью финансирования отечественного спорта за счет целевых и налоговых отчислений (на конец 2022-го общий накопленный объем этих средств, который получил госбюджет, составил более 45 млрд рублей).

"Столото" [11] на сегодняшний день реализует билеты более чем в 37 тысячах точках продаж. При этом большинство людей приобретают их онлайн. Созданная IT-инфраструктура позволяет осуществлять должный контроль как за базой билетов, так и за принципом случайности и прозрачностью выигрышей.

Среди наиболее популярных розыгрышей является "Русское лото" [12] (распространяется "Столото" Саркисяна). Общая сумма "призовых" в этой лотерее с 2014 года превышает 60 миллиардов рублей. В 2023 году лотерея "Русское лото" в третий раз стала лауреатом премии "Марка №1 в России".

В память о первом телевизионном ведущем трансляций розыгрышей "Русского лото" – Михаиле Борисове – "Столото" учредило специальную именную стипендию, которую получают выдающиеся студенты Театрального института имени Бориса Щукина.

Саркисян: "Столото" и добрые дела

Политика компании, которую транслируют Армен Саркисян и "Столото", направлена и на поддержку социально важных проектов. Распространитель лотерей оказывает помощь различным НКО, ежегодно выплачивая гранты победившим в корпоративном конкурсе инициативам.

В экологических акциях регулярно участвуют лично сотрудники холдинга S8, которым владеет Саркисян. В лотерее "Русское лото" [13] также устраиваются специальные благотворительные тиражи, например, приуроченные к Пасхе. При поддержке "Столото" проводятся различные турниры, например, по гольфу и теннису. Спонсорская помощь оказывается в том числе спортивным федерациям.

В 2021 году Саркисян и "Столото" выделили денежные средства для строительства одного из корпусов пансионата в Москве, куда приезжают семьи с больными детьми для прохождения курсов лечения. Компания не один год поддерживала Всемирные детские игры победителей – в них принимают участие дети, вошедшие в ремиссию после перенесенных онкологических заболеваний.

В 2022 году "Столото" Саркисяна Армена Меружановича в третий раз стали партнерами основной площадки, позволяющей взаимодействовать представителям отечественной спортиндустрии "Россия – спортивная держава!" [14]. Форум объединил более 3 тысяч участников.

В 2022 году генеральным партнером чемпионата России по авиационным гонкам на реактивных самолетах также стала компания, которой владеет Саркисян. Лотереи, распространяемые "Столото", также помогли выделить средства для съемок художественного фильма, популяризирующего регби, и профинансировать другие значимые социальные проекты.