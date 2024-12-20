Посетителей рынков "Москва - на волне" ждут скидки на новогодние продукты

Посетителей рынков "Москва - на волне" ждут скидки на новогодние продукты
Фото: Кузьмичёнок Василий/ АГН Москва
Снижение цены может достигать 25%

Рыбные рынки "Москва – на волне" в преддверии Нового года объявили праздничную акцию. В последние дни уходящего года, с 23 по 31 декабря, посетителям будут делать скидки на продукты, традиционные для праздничного стола.  Об этом рассказали в столичном Департаменте торговли и услуг.

Акция будет распространяться на слабосоленые сельдь и филе нерки, икру горбуши в пластиковой таре весом 500 г и консервированную горбушу. Снижение стоимости на них может доходить до 25%. Продукты, которые продаются со скидкой, будут отмечены специальными ценниками.

"Консервированная горбуша станет основой салата "Мимоза", слабосоленая сельдь идеально подойдет для селедки под шубой, а нерка и икра горбуши украсят любые закуски. До 31 декабря эти популярные товары можно приобрести по выгодным ценам, чтобы подготовка к празднику была комфортной и экономной",

– приводит АГН "Москва" сообщение пресс-службы департамента.

В ведомстве отметили, что на рыбных рынках "Москва – на волне" имеется широкий ассортимент рыбы и морепродуктов из трех океанов и 13 морей, омывающих Россию. Здесь можно приобрести свежих карпов, охлажденного мурманского лосося, барабульку, северного омуля и чира в свежемороженом или копченом виде. Только икры здесь представлено около 40 наименований. По желанию покупателя здесь могут сразу приготовить купленный деликатес, а на фудкорте можно попробовать разнообразные блюда из рыбы и морепродуктов по рецептам столичных рестораторов.

Источник: АГН «Москва» ✓ Надежный источник
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