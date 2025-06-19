Какие привычки иностранцев считаются хамством в России

Традиции в разных странах сильно отличаются

Привычки, которые во многих странах считаются нормой, в России могут вызвать недоумение или даже раздражение. Некоторые действия иностранцев воспринимаются как невежливость, хотя на родине они считаются вполне допустимыми.

Одним из самых ярких примеров является чавканье за столом. В России это признак дурного тона, а вот в Японии, Китае или на Тайване, наоборот, отсутствие звуков при еде может быть воспринято как знак того, что блюдо не понравилось. Там чавканье – способ выразить одобрение.

Еще одна особенность – оплата счета. В российской культуре мужчина чаще берет расходы на себя, даже если его спутница зарабатывает больше. За границей же такая инициатива может быть воспринята как навязчивость или попытка давления.

Есть различия и в "гостевых" традициях. В России принято много есть в гостях и нахваливать угощения, при этом съедать все до последней крошки. А, скажем, в Китае или Вьетнаме оставленная еда – знак, что гость сыт и доволен.

Разнятся и представления о времени. В России опоздание – неуважение, в то время как, например, в Индии задержка на полчаса – это обычное дело.