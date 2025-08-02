Врач назвала пять правил выбора вкусного арбуза

Признаки указывают на то, что плод уже поспел

Всего пять простых правил помогут выбрать самый вкусный арбуз у продавца – для этого нужно внимательно осмотреть его внешний вид и заметить несколько примечательных деталей, утверждает врач-диетолог Джулия Фарре.

По словам эксперта, спелый арбуз всегда выдает пятно на кожуре – оно должно быть обязательно. Если плод действительно сладкий, то оно будет желтоватого, а не белого цвета.

Второе правило – нужно постучать по арбузу. Глухой звук будет сигнализировать о его спелости.

Третий аспект – состояние плодоножки. Она должна быть сухой и слегка закрученной.

Четвертый – спелый арбуз всегда тяжелее, чем кажется на вид, поскольку в нем больше жидкости и сахаров.

И последний – лучше брать плод с более округлой формой и без неровностей.