Врач назвала пять правил выбора вкусного арбуза

Врач назвала пять правил выбора вкусного арбуза
Фото: АГН "Москва"
Признаки указывают на то, что плод уже поспел

Всего пять простых правил помогут выбрать самый вкусный арбуз у продавца – для этого нужно внимательно осмотреть его внешний вид и заметить несколько примечательных деталей, утверждает врач-диетолог Джулия Фарре.

По словам эксперта, спелый арбуз всегда выдает пятно на кожуре – оно должно быть обязательно. Если плод действительно сладкий, то оно будет желтоватого, а не белого цвета.

Второе правило – нужно постучать по арбузу. Глухой звук будет сигнализировать о его спелости.

Третий аспект – состояние плодоножки. Она должна быть сухой и слегка закрученной.

Четвертый – спелый арбуз всегда тяжелее, чем кажется на вид, поскольку в нем больше жидкости и сахаров. 

И последний – лучше брать плод с более округлой формой и без неровностей.

Источник: Vanitatis

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