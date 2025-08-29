В каком возрасте девушка на Руси становилась бабкой

Нормы сильно изменились с течением веков

Сегодня слово "бабка" чаще всего ассоциируется с пожилой женщиной в возрасте. Но в старину все было иначе: на Руси так могли обратиться к женщине, которой едва исполнилось 35 лет. Причина заключалась не в "быстром старении", а в тяжелых условиях и низкой продолжительности жизни.

В XVII–XIX веках 50-летнего человека считали глубоким старцем, ведь большинство не доживало даже до сорока. На здоровье влияли постоянные войны, нехватка врачей и лекарств, тяжелый крестьянский труд.

Особенно быстро изнашивался организм у женщин: они выходили замуж уже в 15–16 лет и вскоре становились матерями. В семьях часто рождалось по пять и более детей, и к тридцати годам у женщины могли быть взрослые сыновья и дочери.

Незамужних девушек старше двадцати называли "перестарками" или "вековухами", а молодые замужние женщины до рождения первого ребенка считались "молодухами". Как только появлялся ребенок, девушка превращалась в "бабу". Постепенно с накоплением жизненного опыта и появлением внуков к женщине применялось слово "бабка".

Таким образом, в традициях Руси 35-летняя замужняя женщина с детьми могла уже считаться "бабкой". И хотя сегодня это воспринимается необычно, в суровых условиях тех времен она действительно проживала большую часть своей жизни к этому возрасту.