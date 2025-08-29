В каком возрасте девушка на Руси становилась бабкой

В каком возрасте девушка на Руси становилась бабкой
Картинка: сгенерировано ИИ
Нормы сильно изменились с течением веков

Сегодня слово "бабка" чаще всего ассоциируется с пожилой женщиной в возрасте. Но в старину все было иначе: на Руси так могли обратиться к женщине, которой едва исполнилось 35 лет. Причина заключалась не в "быстром старении", а в тяжелых условиях и низкой продолжительности жизни.

В XVII–XIX веках 50-летнего человека считали глубоким старцем, ведь большинство не доживало даже до сорока. На здоровье влияли постоянные войны, нехватка врачей и лекарств, тяжелый крестьянский труд.

Особенно быстро изнашивался организм у женщин: они выходили замуж уже в 15–16 лет и вскоре становились матерями. В семьях часто рождалось по пять и более детей, и к тридцати годам у женщины могли быть взрослые сыновья и дочери.

Незамужних девушек старше двадцати называли "перестарками" или "вековухами", а молодые замужние женщины до рождения первого ребенка считались "молодухами". Как только появлялся ребенок, девушка превращалась в "бабу". Постепенно с накоплением жизненного опыта и появлением внуков к женщине применялось слово "бабка".

Таким образом, в традициях Руси 35-летняя замужняя женщина с детьми могла уже считаться "бабкой". И хотя сегодня это воспринимается необычно, в суровых условиях тех времен она действительно проживала большую часть своей жизни к этому возрасту.

Источник: Русская семерка ✓ Надежный источник

"Все как надо с СВО?": объявлено о начале решающего этапа

Ситуация развивается стремительно

Трамп сломил Орбана: Венгрия меняет позицию по Украине

Американский лидер нашел аргументы для того, чтобы переубедить своего венгерского коллегу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей