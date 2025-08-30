Какого роста были русские богатыри

Какого роста были русские богатыри
«Богатыри», картина русского живописца Виктора Васнецова
В свое время их считали великанами

Образ богатыря в народных сказаниях обычно рисуется гипертрофированным: огромный воин в тяжелых доспехах, от чьего шага дрожит земля. Но исследования показывают, что и в реальности такие люди производили впечатление, ведь на фоне средневековых современников они действительно были исполинами.

Илья Муромец, самый известный из былинных героев, завершил земной путь в Киево-Печерской лавре. Его мощи сохранились, и по ним ученые смогли определить рост – около 177–180 см. Для X–XII веков, когда мужчины в среднем были не выше 160 см, это считалось настоящим великанством. Встреча с таким человеком вызывала неподдельное восхищение и даже страх.

Добрыня Никитич в преданиях предстает не только сильным воином, но и мудрым советником князя Владимира. По результатам археологических раскопок у Добрыни рост определили примерно в 172 см. Это тоже значительно превышало уровень обычных людей того времени и подчеркивало его уникальность.

Алеша Попович – персонаж более противоречивый, но не менее интересный. Считается, что его рост доходил до 178 см. Он отличался не столько богатырской тяжеловесностью, сколько ловкостью, что делало его опасным соперником в бою.

Важно понимать, что силу богатырей определял не только рост. Средневековые дружинники обладали мощной мускулатурой, закаленной постоянными сражениями и тренировками. Благодаря хорошему питанию и особому образу жизни они выделялись на фоне большинства людей.

Источник: Русская семерка ✓ Надежный источник

