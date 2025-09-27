"Мне до лампочки": что на самом деле значит эта фраза

Мало кто задумывается об истоках популярного выражения

Фраза "мне до лампочки" давно стала синонимом безразличия, но ее происхождение до сих пор вызывает споры у лингвистов. Интересно, что выражение считается относительно новым: уже в конце 70-х писатель Александр Крон отмечал его свежесть и загадочность, а ученые того времени не смогли найти точных корней.

Существует версия, что оборот пришел из тюремного жаргона. В камерах лампы висели под потолком за решеткой, дотянуться до них было невозможно. Поэтому заключенные сравнивали ненужные вещи именно с лампочкой, которую "не достать".

Однако филолог Валерий Мокиенко критикует эту точку зрения. Он указывает, что предлог "до" в русском языке обычно обозначает предел расстояния, а лампочка здесь никак не вписывается. Ученый считает, что фраза могла прийти из польского или украинского языка, где предлог "до" используется шире. В украинской речи, например, говорят "пришел до вас", а не "к вам".

Таким образом, происхождение этого яркого выражения остается загадкой, одни считают его тюремным "наследием", другие – заимствованием у соседей. Но ясно одно: сегодня эта фраза прочно закрепилась в языке как удобный способ показать полное равнодушие.