"Мне до лампочки": что на самом деле значит эта фраза

"Мне до лампочки": что на самом деле значит эта фраза
Фото: www.unsplash.com
Мало кто задумывается об истоках популярного выражения

Фраза "мне до лампочки" давно стала синонимом безразличия, но ее происхождение до сих пор вызывает споры у лингвистов. Интересно, что выражение считается относительно новым: уже в конце 70-х писатель Александр Крон отмечал его свежесть и загадочность, а ученые того времени не смогли найти точных корней.

Существует версия, что оборот пришел из тюремного жаргона. В камерах лампы висели под потолком за решеткой, дотянуться до них было невозможно. Поэтому заключенные сравнивали ненужные вещи именно с лампочкой, которую "не достать".

Однако филолог Валерий Мокиенко критикует эту точку зрения. Он указывает, что предлог "до" в русском языке обычно обозначает предел расстояния, а лампочка здесь никак не вписывается. Ученый считает, что фраза могла прийти из польского или украинского языка, где предлог "до" используется шире. В украинской речи, например, говорят "пришел до вас", а не "к вам".

Таким образом, происхождение этого яркого выражения остается загадкой, одни считают его тюремным "наследием", другие – заимствованием у соседей. Но ясно одно: сегодня эта фраза прочно закрепилась в языке как удобный способ показать полное равнодушие.

Источник: Русская семерка ✓ Надежный источник

"Киев падет": разработан секретный сценарий для Белого дома

Вашингтонской администрации стоит готовиться к худшему

Что Зеленский натворил за спиной Трампа – в США пришли в ужас

Незалежный политик зря время не терял

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей