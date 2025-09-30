Развенчан популярный миф о "натуральности" соков в СССР

Многие ошибались, когда думали, что пьют свежевыжатый напиток

Советские соки в трехлитровых банках до сих пор у многих ассоциируются со вкусом детства и являются эталоном "натуральности". Однако в действительности их производство сильно отличалось от современных стандартов – согласно ГОСТ, соком считался любой продукт, произведенный из фруктов или ягод. И они не обязательно должны быть свежими.

Напиток делали, как правило, из заготовок – сперва его выпаривали до максимальной концентрации, чтобы было удобно транспортировать, а уже потом снова разбавляли водой, добавляя в качестве консервантов сахар и лимонную кислоту. В результате получался тот самый узнаваемый вкус, которого нет у современных соков, сообщает портал "Ридлайф.ру".

При этом действительно все сырье было исключительно натуральным, выращенным на совхозах и колхозах, без современной химии. В редких случаях приходилось закупать импортное сырье, из-за чего и вкус сразу менялся. Иногда напитки получались слишком сладкими, а также у них часто выпадал осадок. Однако они воспринимались людьми более натуральными за счет минимального количества ингредиентов.

Современные соки сейчас могут производить без сахара и консервантов благодаря технологии ультрапастеризации, но некоторые все же отдают предпочтение советской технологии, считая, что так вкус получается более богатым и насыщенным.

Источник: Ридлайф

