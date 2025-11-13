Москвичи сделали более 12,5 тыс. переводов незрячим и слабовидящим детям

Общая сумма пожертвований превысила 10 млн рублей

Участниками московской программы лояльности "Миллион призов" помогают менять жизнь незрячих и слабовидящих детей. Направляя в партнерские благотворительные фонды пожертвования в виде баллов, москвичи оказывают огромную помощь в приобретении специализированных очков, специальных книг и т.д. В общей сложности за время сотрудничества городской программы лояльности с профильными благотворительными фондами неравнодушные москвичи сделали свыше 12,5 тыс. переводов на сумму более 10 миллионов рублей.

Такая финансовая поддержка помогла, в частности, пятилетней Марии-Виктории Толстоноговой. У девочки – слепоглухота, и для полноценного развития ей нужны специальные очки, слуховые аппараты и средства реабилитации. Недавно ребенку потребовалась срочная замена очков, но семья не могла себе позволить такую дорогую покупку. Очки приобрели на средства, пожертвованные участниками программы "Миллион призов".

Другой партнер программы – фонд "Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей" – на собранные средства издал 17 новых комплектов тактильных звуковых изданий с тифлокомментариями "Мишкины книжки". Эти уникальные пособия помогают детям "увидеть" мир через прикосновения.

Направить городские баллы на благотворительность могут пользователи старше 14 лет, имеющие полную учетную запись на портале mos.ru. Им нужно авторизоваться на сайте ag-vmeste.ru, перейти в раздел "Благотворительность" и нажать на кнопку "Сделать пожертвование". Далее следует выбрать карточку фонда, указать сумму перевода и кликнуть "Оформить заказ". Баллы автоматически спишутся с личного счета пользователя, а их денежный эквивалент будет перечислен в адрес фонда. Затем желающие могут отследить свой перевод с помощью персонального промокода, который появится в личном кабинете после оформления заказа.