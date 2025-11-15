Психолог рассказал, с чего начинается борьба с одиночеством

Фото: freepik.com
Эта социальная "эпидемия" поражает человека не только физически

Одиночество обладает разрушительной силой для психики и физического здоровья человека, отмечает клинический психолог Павел Быков. В действительности эта "эпидемия" поражает человека, организм которого начинает считать социальную изоляцию угрозой для его выживания.

В этот момент активно вырабатывается кортизол и адреналин – по состоянию, указывает Быков, можно сравнить ситуацию с вечно воющей сиреной.

Как следствие, у одиноких и несчастных имеется риск повышенного артериального давления, растущие риски инфарктов и инсультов, ослабленный иммунитет, из-за которого организм медленно восстанавливается после болезней.

Быков привел из своей практики случай с одним из пациентов – тот жаловался на бессонницу и высокое давление. Анализы же не дали никакого результата. Однако тело буквально кричало о глубоком одиночестве.

"Его организм годами жил в режиме "боевой готовности", ожидая угрозы извне, которой не существовало", – пояснил эксперт.

С одиночеством необходимо бороться. Здесь, подчеркивает Быков, не нужно ждать в себе желания пойти пообщаться – общение должно быть нормой и привычкой. Живой разговор на пять минут полезнее скроллинга в соцсетях.

Необходимо также смещать фокус с индивидуального "я" на коллективное "мы" – это может быть запись на курсы, секцию или развитие общего дела. А точкой роста станет наличие человека, с которым отношения будут достаточно развиты для того, чтобы переговорить тет-а-тет. 

Наконец, обратитесь к психологу. Здесь нет ничего постыдного. Свои "раны" нужно прорабатывать, чтобы выстраивать грамотные отношения с миром.

Источник: Ufatime.ru ✓ Надежный источник

