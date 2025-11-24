Учёные: стресс помогает русской выхухоли размножаться

Учёные: стресс помогает русской выхухоли размножаться
Фото: пресс-служба Минэкологии Подмосковья

Исследования русской выхухоли, проведённые Институтом проблем экологии и эволюции им. Северцова РАН на базе в Черноголовке Московской области, показали, что стрессовые условия весеннего половодья играют ключевую роль в её размножении. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Министерства экологии и природопользования.

По словам главы областного ведомства Виталия Мосина, учёные установили, что дискомфорт во время разлива – когда нора оказывается затоплена и животное беспокоит яркий свет, – является "триггером, побуждающим выхухоль к продолжению рода". 

При этом, как пояснил министр, вид отличается высокой стрессочувствительностью. Зверёк может погибнуть даже от того, что его взяли на руки, рассказал Мосин.

По данным Минэкологии региона, в Подмосковье продолжается работа по сохранению реликтового вида. Так, на озёрах Осетриное, Ситное и Долгое в Луховицах, например, установлены специальные плотики, которые служат убежищем для животных во время половодья.

Русская выхухоль включена в Красную книгу России и Московской области как вид, находящийся под угрозой исчезновения.

В начале 2000-х её численность в регионе оценивалась в 30–50 особей, в последние годы встречи с видом единичны.

Сохранение редких животных входит в задачи нацпроекта "Экологическое благополучие", напомнили в подмосковном Минэкологии.

