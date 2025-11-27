Александр Шавлиашвили назначен на пост главы комитета по туризму Казани

Александр Шавлиашвили назначен на пост главы комитета по туризму Казани
Александр Шавлиашвили. Фото: kzn.ru
Петербургский предприниматель стал победителем конкурса на вакантную должность

Мэр Казани Ильсур Метшин назначил Александра Шавлиашвили руководителем Комитета по развитию туризма: петербургский предприниматель в финале конкурса на должность заявил о путях увеличения туристического потока в столицу Татарстана до 6 млн человек к 2030 году.

Шавлиашвили – учредитель и управляющий партнер группы компаний "АГНА". Он был финалистом открытого конкурса на пост председателя Комитета по делам детей и молодежи Исполнительного комитета Казани. Предприниматель предложил яркие идеи по развитию городского туризма. Мэр республиканской столицы предложил тому возглавить Комитет по развитию туризма.

Как отметил глава города, комитет является большим направлением: за пятилетний период показатель по приросту туристов вырос на 67%. Город будет рад управленцу, который является профессионалом с успешными проектами в своей отрасли.

"Добро пожаловать в нашу команду! Надеемся, что ваш опыт и ваша энергия позволят нам взять новые рубежи и продолжить уверенное движение к тому, чтобы Казань стала самым привлекательным городом страны, чтобы другие города приезжали к нам учиться, перенимали у нас опыт гостеприимства" – заявил мэр Казани. 

Шавлиашвили отметил, что с гордостью принимает предложение и готов сделать все для города, за развитием которого следит вся страна. Заявленная цифра в 6 млн туристов, отметил он, станет только отправной точкой.

"Думаю, что все сможем реализовать", – заявил Шавлиашвили. 

В ходе конкурсного отбора в Комитет по делам детей и молодежи Шавлиашвили предложил ряд идей, отмеченных жюри, в том числе проект по трансформации Казанского зооботанического сада со строительством новых оранжерей. Проект станет еще одной визиткой карточкой города и привлечет дополнительный турпоток. Реализация потребует частных и государственных вложений.

Прежней главой комитета была Дарья Санникова, получившая назначение на должность советника мэра по работе в Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+.

Шавлиашвили – выпускник московского Финансового университета при Правительстве Российской Федерации по направлению "Экономика и управление" (2022 год). В 2025-м закончил  Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по направлению "Государственное и муниципальное управление" (магистратура).

Профессиональная карьера Шавлиашвили началась в 2005-м: он начал работать барменом-официантом в одном из петербургских ресторанов. Впоследствии – менеджером и директором различных заведений общественного питания. В 2016-м – генеральный менеджер Ginza Project в Нью-Йорке.

С 2017-го – руководитель сервисов питания Оргкомитета FIFA-2018 в Санкт-Петербурге. Спустя год стал консультантом по организации мероприятий UEFA EURO-2020, а в 2020-м – главой оргкомитета UEFA Champions League Final 2022.

С 2018-го Шавлиашвили руководит группой компаний "АГНА" (оператор Василеостровского, Московского и Мальцевского рынков в Санкт-Петербурге), являясь учредителем и управляющим партнером.

Отмечен благодарственным письмом президента России за значительный вклад в подготовку и проведение Чемпионата мира по футболу FIFA, а также благодарностью гендиректора Оргкомитета Чемпионата мира по футболу FIFA в 2018 году.  

