В Подмосковье 80% выпускников предпрофессиональных классов поступают на бюджет

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
В регионе расширяется сеть предпрофессиональных классов. Такие программы открыты в 90% школ. В них обучаются более 47 тыс. старшеклассников, сообщили в пресс-службе правительства Московской области.
Губернатор региона Андрей Воробьёв заявил, что выпускники этих классов стабильно показывают высокие результаты.
Он также отметил, что более 80% учеников поступают в вузы на бесплатные места. По его словам, профильная подготовка помогает старшеклассникам заранее выбрать направление обучения.
"Мы стараемся оснащать школы современным оборудованием, чтобы ребята могли проводить исследования, пробовать себя в научной работе", – добавил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Наиболее высокий процент поступления фиксируется у IT-классов. В вузы на бюджет принимают до 94% таких выпускников. Следом идут инженерные и медицинские классы. Показатели поступления составляют 89% и 84%.
Предпрофессиональные программы, которые в Московской области работают в соответствии с задачами нацпроекта "Молодежь и дети", поддерживают более 400 партнеров.
Чаще всего выпускники выбирают МГТУ имени Баумана, МФТИ, МИФИ, РНИМУ имени Пирогова и РГАУ-МСХА имени Тимирязева.
В силовых структурах сообщили, что целеполагание было получено в том числе благодаря работе разведки
Киев призвал европартнеров не делать никаких "пауз" в военной поддержке