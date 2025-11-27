В Подмосковье 80% выпускников предпрофессиональных классов поступают на бюджет

Более 80% учеников поступают получают бесплатные места в вузах благодаря программе

В регионе расширяется сеть предпрофессиональных классов. Такие программы открыты в 90% школ. В них обучаются более 47 тыс. старшеклассников, сообщили в пресс-службе правительства Московской области.

Губернатор региона Андрей Воробьёв заявил, что выпускники этих классов стабильно показывают высокие результаты.

Он также отметил, что более 80% учеников поступают в вузы на бесплатные места. По его словам, профильная подготовка помогает старшеклассникам заранее выбрать направление обучения.

"Мы стараемся оснащать школы современным оборудованием, чтобы ребята могли проводить исследования, пробовать себя в научной работе", – добавил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Наиболее высокий процент поступления фиксируется у IT-классов. В вузы на бюджет принимают до 94% таких выпускников. Следом идут инженерные и медицинские классы. Показатели поступления составляют 89% и 84%.

Предпрофессиональные программы, которые в Московской области работают в соответствии с задачами нацпроекта "Молодежь и дети", поддерживают более 400 партнеров.

Чаще всего выпускники выбирают МГТУ имени Баумана, МФТИ, МИФИ, РНИМУ имени Пирогова и РГАУ-МСХА имени Тимирязева.