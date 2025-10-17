В Подмосковье открыли почти 4 тыс. новых кружков и секций для детей в 2025 году

Количество кружков и секций для детей и подростков в Московской области увеличилось на 3,8 тысячи в 2025 году. Общее количество программ дополнительного образования в регионе приблизилось к 42 тыс. Такие данные привели в пресс-службе областного правительства.

Как сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, сейчас в кружках и секциях занимаются более 1,3 млн юных жителей Подмосковья.

"Дополнительное образование даёт детям возможность заниматься тем, что по душе, развивать свои таланты, а иногда и определиться с будущей профессией",

– отметил глава Московской области Андрей Воробьев.

По данным властей региона, наиболее популярными стали кружки социально-гуманитарной направленности, которые посещают свыше 480 тыс. детей. В топ-3 также вошли художественные (339 тыс. участников) и физкультурно-спортивные секции (223 тыс.).

Как уточнили в пресс-службе подмосковного правительства, особенно заметен рост интереса к военно-патриотическим объединениям – их количество увеличилось с 1,3 до 2,2 тыс. Программы дополнительного образования в Московской области реализуются при поддержке нацпроекта "Молодежь и дети".

Кроме того, активно развиваются технические направления – в каждом округе открыты кружки по программированию и моделированию. В балашихинском "Кванториуме", например, работает лаборатория прототипирования "Хайтек", оснащенная 3D-принтерами.

Записаться в кружки можно через "Навигатор дополнительного образования Московской области" или региональный портал госуслуг.