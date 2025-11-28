Воробьев и Курцер открыли новое родильное отделение в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и генеральный директор ГК "Мать и дитя" Марк Курцер открыли новое родильное отделение в медцентре "Лапино-4". Об этом сообщает пресс-служба правительства Московской области.

По данным властей региона, объект полностью перепрофилирован под родовспоможение и станет третьим акушерским корпусом госпиталя "Лапино". Это соответствует задачам нацпроекта "Семья". Здесь смогут принимать до 3 тыс. родов в год.

"Мы открываем новое родильное отделение. Это дополнительные возможности, которые дает госпиталь "Лапино". В этом году у нас хорошая рождаемость. Это в том числе благодаря работе врачей", – отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В "Лапино-4" оборудованы индивидуальные родильные залы, операционные, реанимация, неонатальное отделение и палаты послеродового пребывания. Работают более 70 специалистов.

Курцер подчеркнул, что новый корпус рассчитан на пациенток с осложненной беременностью. "Мы открываем большой родильный дом, где планируется принимать до 3 тыс. родов, в том числе у пациенток с патологиями. Здесь будет оказываться помощь беременным с заболеваниями плода", – заявил академик РАН, профессор, акушер-гинеколог, гендиректора ГК "Мать и дитя" Марк Курцер.

Во время пандемии центр "Лапино-4" принимал пациентов с ковидом. Там вылечили более 10 тыс. человек.

Госпиталь "Лапино" входит в крупный медицинский кластер. За почти 14 лет в нем родилось 26,8 тыс. детей.

В Подмосковье действует сеть роддомов и шесть перинатальных центров. За десять лет младенческая и материнская смертность в регионе сократилась в 2,5 раза.