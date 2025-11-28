В Подмосковье оснастили специальной подсветкой более 570 пешеходных переходов

Фото министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Московской области в течение этого года оборудовали дополнительной подсветкой свыше 570 пешеходных переходов. Об этом сообщила пресс-служба регионального Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры. Такой тип освещения внедряется в Подмосковье на протяжении нескольких лет и помогает лучше обозначить переходы в темное время суток и в непогоду.

По данным ведомства, в 2025 году проекционная подсветка появилась на 191 переходе, направленная – на 385. Помимо этого, дорожные службы установили 100 искусственных неровностей, 48 новых светофоров, включая устройства с пешеходной фазой, а также 219 светофоров с жёлтой индикацией для зон с повышенной проходимостью. На 15 переходах увеличено время зеленого сигнала, обустроено 14 новых наземных переходов. Завершается строительство 142 остановочных пунктов.

Комплекс мероприятий направлен на снижение аварийности на дорогах и реализуется в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". По итогам десяти месяцев 2025 года число ДТП с участием пешеходов в области уменьшилось на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

