Россия и Вьетнам открыли новую страницу в экологическом сотрудничестве

Цель сотрудничества – защита природы от негативного воздействия опасных отходов и ликвидация последствий нанесенного ранее ущерба

Россия и Вьетнам договорились совместно решать экологические проблемы. Соответствующее соглашение 26 ноября подписали представители ФГУП "ФЭО" и АО "Росатом Экологический интегратор" и вьетнамского Фонда развития науки и технологий. Цель сотрудничества — забота об окружающей среде, защита природы от возможного негативного воздействия опасных отходов и устранение уже причиненного вреда.

Российские эксперты рассказали, как у нас организована работа с самыми опасными видами отходов (I и II класса), представили чёткий план из четырёх шагов по очистке старых мусорных полигонов и продемонстрировали технологии очистки и повторного использования воды на производствах.

Представители Вьетнама отметили, что для них данное партнерство особенно значимо в связи с планами по строительству атомной электростанции, и, со своей стороны, выделили три ключевых направления совместной работы:

Составление полного реестра объектов, нанесших вред окружающей среде. Подготовка детальной документации по каждому объекту (паспортизация). Действия по ликвидации накопленного экологического ущерба.

"Соглашение открывает новую страницу в российско-вьетнамском экологическом сотрудничестве. Обладая уникальным опытом в сфере обращения с опасными отходами, ликвидации накопленного экологического вреда и внедрения цифровых решений, мы готовы совместно с партнерами разрабатывать эффективные инструменты для экологической модернизации и устойчивого развития",

– прокомментировал гендиректор ФГУП "ФЭО" Максим Погодин.

Сейчас стороны готовят детальный план первоочередных мероприятий по очистке вьетнамских захоронений опасных отходов. Документ уже прошел предварительное согласование: его поддержали вьетнамские ученые и профильные министерства.