Овчинский: в Лефортове освободили площадку для возведения жилья по реновации

Это позволит обеспечить новыми квартирами около 360 москвичей

В районе Лефортово, расположенном в Юго-Восточном административном округе, подготовили территорию под возведение нового ЖК в рамках программы реновации. Ранее на этом участке находился дом, включенный в программу, жители которого уже переселились в современные квартиры с улучшенной отделкой. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

В рамках программы реновации на месте снесенных ветхих домов строят новые ЖК с развитой сопутствующей инфраструктурой и благоустроенными общественными пространствами.

"В рамках программы реновации в районе Лефортово мы демонтировали старое здание по адресу: улица Авиамоторная, дом 5. На месте сноса сформирована новая площадка. На ней возведут новостройку общей площадью жилья около 10 тысяч квадратных метров. Это позволит обеспечить новым жильем около 360 москвичей", – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский обратил особое внимание на то, что ЖК возведут с учетом принципов безбарьерной среды. В подъездах предусмотрят широкие коридоры, а вестибюли и лифтовые холлы разместят на одном уровне, без ступенек. Пешеходные дорожки спроектируют так, чтобы ими было удобно пользоваться всем жителям.

Ранее глава российской столицы Сергей Собянин рассказал о развитии новых профессий в сфере строительства, которому способствует программа реновации.

Решение о запуске программы приняли летом 2017 года. Проект охватывает порядка миллиона жителей столицы и включает переселение людей из 5176 ветхих домов.

Ранее глава российской столицы дал поручение вдвое ускорить темпы выполнения данной программы.

Москва входит в число регионов-лидеров по масштабам строительства. Активные темпы ввода жилья в эксплуатацию отвечают задачам нацпроекта "Инфраструктура для жизни", напоминает пресс-служба Департамента градостроительной политики.