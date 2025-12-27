Овчинский: в БЦ у метро "Ленинский проспект" завершены фасадные работы

Деловой комплекс будет достроен в 2026 году

На юго-западе Москвы в районе Академический подходит к завершению облицовка фасадов общественно-делового комплекса. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Бизнес-центр "STONE Ленинский" находится на границе Академического и Гагаринского районов в шаговой доступности от станции метро "Ленинский проспект" и станции МЦК "Площадь Гагарина", по адресу: улица Вавилова, владение 11.

"На строительной площадке бизнес-центра у станции метро “Ленинский проспект” Калужско-Рижской линии активно ведутся работы по чистовой отделке мест общего пользования, которые девелопер планирует выполнить к весне. Комплекс площадью 74 тысячи квадратных метров состоит из двух корпусов высотой в 23 и 12 этажей, объединенных двухуровневым стилобатом", – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский добавил, что на первом этаже комплекса разместятся магазины, кафе и рестораны с террасами, доступные для жителей города, а на втором – торговая галерея, кафе для сотрудников и фитнес-студия. Инвестор планирует начать пусконаладочные работы в первом квартале будущего года.

Проект выделяется энергоэффективными и современными инженерными решениями, а также продуманным уровнем естественного освещения офисов с гибкой планировкой за счет панорамного остекления и потолков высотой 3,65 метра. Общая площадь офисных помещений составит порядка 41,5 тысячи "квадратов".

В рамках благоустройства БЦ на территории появятся пространства для работы на свежем воздухе, зоны отдыха с качелями и зеленые насаждения. При строительстве офисного центра также предусмотрят удобные пешеходные маршруты вдоль стилобата, которые помогут органично вписать комплекс в окружающую застройку.

Архитектурную концепцию бизнес-центра подготовило бюро WALL. Завершение строительства делового комплекса девелопер STONE запланировал на 2026 год, сообщает пресс-служба Департамента градостроительной политики.