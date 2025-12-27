Овчинский: в БЦ у метро "Ленинский проспект" завершены фасадные работы

Овчинский: в БЦ у метро "Ленинский проспект" завершены фасадные работы
Владислав Овчинский. Фото: пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы
Деловой комплекс будет достроен в 2026 году

На юго-западе Москвы в районе Академический подходит к завершению облицовка фасадов общественно-делового комплекса. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Бизнес-центр "STONE Ленинский" находится на границе Академического и Гагаринского районов в шаговой доступности от станции метро "Ленинский проспект" и станции МЦК "Площадь Гагарина", по адресу: улица Вавилова, владение 11.

"На строительной площадке бизнес-центра у станции метро “Ленинский проспект” Калужско-Рижской линии активно ведутся работы по чистовой отделке мест общего пользования, которые девелопер планирует выполнить к весне. Комплекс площадью 74 тысячи квадратных метров состоит из двух корпусов высотой в 23 и 12 этажей, объединенных двухуровневым стилобатом", – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Фото: пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы

Овчинский добавил, что на первом этаже комплекса разместятся магазины, кафе и рестораны с террасами, доступные для жителей города, а на втором – торговая галерея, кафе для сотрудников и фитнес-студия. Инвестор планирует начать пусконаладочные работы в первом квартале будущего года.

Проект выделяется энергоэффективными и современными инженерными решениями, а также продуманным уровнем естественного освещения офисов с гибкой планировкой за счет панорамного остекления и потолков высотой 3,65 метра. Общая площадь офисных помещений составит порядка 41,5 тысячи "квадратов".

В рамках благоустройства БЦ на территории появятся пространства для работы на свежем воздухе, зоны отдыха с качелями и зеленые насаждения. При строительстве офисного центра также предусмотрят удобные пешеходные маршруты вдоль стилобата, которые помогут органично вписать комплекс в окружающую застройку.

Фото: пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы

Архитектурную концепцию бизнес-центра подготовило бюро WALL. Завершение строительства делового комплекса девелопер STONE запланировал на 2026 год, сообщает пресс-служба Департамента градостроительной политики.

"Я предупреждаю": в США забили тревогу из-за России

Ситуация на международной арене становится все хуже

"Современные убийцы": в США забили тревогу из-за возможностей АПЛ "Ясень-М"

Российский флот может наносить удары где угодно и в любое время, считает обозреватель

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей