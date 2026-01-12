Собянин поблагодарил городские службы за усиленную работу в новогодние дни

Слаженная работа различных подразделений позволила обеспечить бесперебойное функционирование всех городских систем

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в новогодние праздники, когда большинство москвичей отдыхали, почти полторы тысячи сотрудников пожарно-спасательных подразделений и аварийно-восстановительных бригад столицы были на круглосуточном дежурстве.

Кроме того, дежурные в круглосуточном режиме обеспечивали стабильную работу ТЭЦ и прочих коммунальных сетей и систем. Уборка снега с улиц также проводилась в усиленном графике, а с момента начала сильного снегопада ликвидация последствий непогоды не прекращалась в городе ни на минуту – даже ночью бригады вывозили снег с магистралей, улиц и дворов.

"Благодаря основательной подготовке праздники прошли в штатном режиме. Спасибо всем сотрудникам городского хозяйства за работу",

– написал мэр в своей канале в мессенджере МАХ.

Ранее сообщалось, что на время новогодних каникул в Москве усилен контроль за своевременным вывозом мусора и бытовых отходов.