Ученые из Австралии раскрыли, как видеоигры влияют на ожирение

У любителей поиграть оказалось больше всего высококалорийных закусок

Видеоигры определенным образом влияют на рацион, сон и массу тела у молодых людей, гласят исследования австралийских ученых из Университета Кертина. Эксперты опросили 317 студентов, средний возраст которых составил 20 лет.

Так, участников решили разделить на три группы: первая тратила на видеоигры от нуля до 5 часов в неделю, вторая и третья – от 5 до 10 и от 10 часов в неделю. Существенные различия в показателях были выявлены у последних.

Решающий фактор – не само увлечение видеоиграми, а их избыточность. У последней группы была зафиксирована большая распространенность ожирения со средним индексом массы тела в 26,3 кг на м2. У тех, кто играл меньше – мало, либо умеренно: в пределах здоровых 22,2 и 22,8 кг на м2.

У тех, кто играл меньше, было меньше жалоб на недостаток сна. А продолжительность игровой сессии оказалась в прямой корреляции с выраженностью его нарушений, отмечает портал "Ридлайф.ру".

Сама игровая среда, отмечают ученые, может способствовать ухудшению качества питания за счет доступности и маркетинга высококалорийных закусок и напитков.

"Предыдущий контент-анализ показал, что 84% продуктов питания, рекламируемых в популярных видеоиграх, не соответствуют стандартам качества питания, причем энергетические напитки являются наиболее часто рекламируемым продуктом. Этот фактор окружающей среды в сочетании с типичным для длительных игровых сессий стремлением к удобству может объяснить неизменно плохие пищевые привычки, наблюдаемые среди заядлых геймеров", – говорится в исследовании.

