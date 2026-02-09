Психотерапевт рассказала, как поддержать романтику на 14 февраля без подарков

Проявлять чувства стоит не только по дням в календаре

Романтика в День влюбленных – не атрибутика в виде валентинок или ужина, а проявление любви, отмечают эксперты. Куда важнее и полезнее для отношений выразить и проявить чувства. Чем раньше пары сформируют привычки, которые становятся основой их понимания романтики, тем будет лучше для их союза, говорит семейный психотерапевт Трэси Ли.

К примеру, приятным жестом и проявлением заботы стал бы утренний кофе, которое можно подать своей половинке. Или приятное сообщение в течение дня – либо готовность взять на себя скучные бытовые хлопоты.

Романтику необходимо развивать как элемент отношений. На начальном этапе это довольно легко. Однако со временем, с появлением детей и появлением бытовых проблем, для ее поддержания требуется больше усилий.

Парам советуют снижать значимость 14 февраля, которое часто сопровождается социальными ожиданиями. Планируйте праздник вдвоем и открыто обсуждайте желания друг друга, пишет портал "Ридлайф.ру". Никто не обладает телепатией – мыслями нужно обмениваться.

"Некоторые говорят: „Если мне придётся указывать партнёру, что делать, то это не будет романтично“. Но я должна напоминать людям, что их партнёр не умеет читать мысли. Я стараюсь развеять миф о том, что романтика может возникнуть только спонтанно из ниоткуда", – говорит Ли.

Проявление любви, так или иначе, требуется в отношениях не только по праздникам. Преподношение подарков после ссор – прекрасный жест. Однако приносить по одной розе в течение 12 дней, по мнению Ли, гораздо эффектнее – это говорит о последовательности.