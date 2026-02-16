История бренда Casio: как японские инженеры создали культовые часы и покорили мир моды

Полная история часов Casio: от первых изобретений Тадао Касио до легендарных G-SHOCK и винтажных моделей. Рассказываем, как утилитарный гаджет стал символом стиля и почему Casio сегодня — настоящий мастхэв.

История бренда Casio – от кольца-мундштука до главного модного аксессуара зумеров

Когда Шакира в своем нашумевшем треке сравнила Casio с люксовым брендом не в пользу японцев, мир моды буквально взорвался. Интернет наводнили мемы, а акции компании, вопреки логике хейтеров, пошли вверх. Впрочем, настоящие фэшн-инсайдеры лишь иронично улыбнулись: мы-то знаем, что в современной иерархии стиля винтажные электронные часы на тонком металлическом браслете часто котируются выше, чем тяжелый люкс. Это уже не просто прибор для измерения времени, а маркер вкуса, той самой "интеллектуальной моды", которую так любят герои стритстайла.

Сегодня часы Casio – это абсолютный унисекс-хит, который мы видим и на запястьях топ-моделей в паре с вечерними платьями, и в брутальных мужских аутфитах. Но мало кто задумывается, что за этим хайпом стоит драматичная и вдохновляющая история бренда Casio. Это сюжет не просто о механизмах, а о японском упорстве, семейных ценностях и умении предвидеть будущее, когда остальные живут прошлым. Нам кажется, что понимать контекст вещей, которые мы носим, – это и есть настоящий стиль. Поэтому мы решили рассказать, как семья Касио превратила маленькую мастерскую в гиганта индустрии.

История часов Casio началась вовсе не с часов, и даже не с электроники. И если вы думаете, что успех пришел к основателям мгновенно, то спешим вас разочаровать – путь к мировому признанию был тернист, полон провалов и гениальных озарений. Предлагаем присмотреться к ключевым моментам этой саги, чтобы в следующий раз, надевая свои любимые G-SHOCK или ретро-модель A168, вы чувствовали не только холод металла, но и тепло легенды.

Тадао Касио и "трубка", которая освободила руки

Все началось в послевоенной Японии, в 1946 году. Тадао Касио, талантливый инженер с нестандартным мышлением, основал компанию Kashio Seisakujo. Однако, вопреки ожиданиям, первым продуктом, принесшим прибыль, стала не сложная техника, а удивительно простое изобретение – кольцо-мундштук "юбива". В то время Япония переживала тяжелый кризис, и люди экономили буквально на всем, докуривая сигареты до самого основания. Изобретение Тадао позволяло делать это без риска обжечь пальцы, при этом оставляя руки свободными для работы. Звучит немного наивно, но именно этот коммерческий успех позволил братьям Касио (а их было четверо: Тадао, Тосио, Кадзуо и Юкио) накопить капитал для будущих свершений.

Именно семейный подряд стал фундаментом будущего успеха. История бренда Касио – это история синергии, где каждый брат отвечал за свою сферу: от изобретений до маркетинга. Нам, привыкшим к историям об одиночках-гениях вроде Стива Джобса, такой подход кажется особенно трогательным. Вложив деньги от продажи мундштуков в разработки, братья переключились на создание калькуляторов. И здесь их ждала первая революция. В 1957 году они представили первый в мире полностью электрический компактный калькулятор Casio 14-A. До этого подобные машины работали на шестеренках и занимали полкомнаты. Братья же предложили релейную технологию, которая навсегда изменила офисный быт.

Кстати, именно тогда родилось название Casio Computer Co., Ltd. Англизированная версия фамилии Kashio звучала более глобально и современно, что было стратегически верным решением. Впрочем, путь к наручным часам был еще неблизким. Компании предстояло пережить "калькуляторные войны" 60-х и 70-х, когда конкуренция с Sharp и другими гигантами достигала пика. Но именно в этой гонке технологий закалялся характер бренда и формировалась та самая техническая база, которая позже позволит им перевернуть часовой мир.

Кварцевая революция и дебют Casiotron

В 70-х годах часовой мир лихорадило. Швейцарская механика, казавшаяся вечной классикой, начала сдавать позиции под натиском более точных и дешевых кварцевых механизмов. Братья Касио, обладая огромным опытом в создании микросхем, задались логичным вопросом: "А что такое часы, если не калькулятор, который просто считает секунды?". Эта мысль стала отправной точкой для создания история часов Casio. В 1974 году бренд представил модель Casiotron – первые в мире наручные электронные часы с вечным календарем. Это был настоящий технологический прорыв, сравнимый, пожалуй, с появлением первого iPhone.

Casiotron выглядел как гость из будущего: массивный стальной корпус, темный дисплей и цифры, которые, казалось, живут своей жизнью. Для модников того времени это был шок-контент. Часы не просто показывали время, они автоматически определяли количество дней в месяце, учитывая даже високосные годы. Сегодня такая функция кажется нам базой, но тогда это была настоящая магия. Мы советуем обратить внимание на то, как этот запуск изменил восприятие аксессуаров: часы перестали быть просто украшением или статусной вещью, они стали умным гаджетом.

Однако бренд не остановился на достигнутом. История часов Касио продолжилась интеграцией все новых функций. Появились модели с калькулятором (привет, Марти Макфлай!), записной книжкой и даже играми. Это был период безудержного креатива. Японцы доказали, что высокая технологичность может быть доступной. Именно в эту эпоху зародилась философия бренда – создавать функциональные вещи, которые служат людям, а не просто пылятся в сейфах. И если сегодня мы носим винтажные Casio с джинсами и оверсайз-жакетами, то это дань уважения той самой эпохе, когда цифровой дисплей был символом прогресса.

Рождение легенды: G-SHOCK и правило "трех десяток"

Наверное, самая захватывающая глава в истории бренда часов Casio – это появление линейки G-SHOCK. В начале 80-х часы были хрупким аксессуаром: одно неловкое движение, падение на кафель – и дорогой механизм отправлялся в ремонт. Инженер Кикуо Ибе решил бросить вызов этой хрупкости. Легенда гласит, что идея пришла к нему после того, как он разбил подаренные отцом дорогие часы. Ибе сформулировал концепцию "Triple 10" (Три десятки): часы должны выдерживать падение с 10 метров, давление в 10 бар и работать 10 лет на одной батарейке.

Процесс создания был мучительным. Команда Ибе, проектная группа Tough, выбросила из окна туалета научно-исследовательского центра более 200 прототипов, прежде чем нашла идеальную формулу. Решение оказалось гениальным в своей простоте: "плавающий" модуль. Механизм часов был подвешен внутри корпуса на нескольких точках опоры, словно в мяче, что гасило любые удары. Так, в 1983 году, на свет появились DW-5000C – первые в истории G-SHOCK. Их брутальный, угловатый дизайн с обилием полиуретана сначала не поняли в Японии, где царил культ тонких и элегантных моделей.

Однако успех пришел оттуда, откуда не ждали – из США. В одной из рекламных кампаний G-SHOCK использовали вместо хоккейной шайбы, и после мощного удара клюшкой часы продолжали работать. Зрители не поверили, посчитав это монтажом, но живые тесты в телеэфирах подтвердили неубиваемость гаджета. G-SHOCK мгновенно стали мастхэвом у американских полицейских, пожарных, а затем и у скейтеров, хип-хоп исполнителей и серферов. Грубый дизайн стал символом уличной культуры. Сегодня история бренда часов Casio немыслима без "джи-шоков", которые носят все – от Канье Уэста до принца Гарри.

Casio в эпоху Instagram: винтаж, хайп и коллаборации

В нулевые и десятые годы, когда мир захватили смарт-часы, многие предрекали смерть классической "цифре". Но история Casio совершила неожиданный виток. В моду вошел стиль ретро, нормкор и ирония над гламуром. Вдруг оказалось, что простая модель F-91W или золотистые A168W смотрятся куда стильнее, чем безликий черный экран фитнес-браслета. Блогеры и инфлюенсеры начали массово "выгуливать" винтажные модели, сочетая их с дорогими сумками и дизайнерской обувью. Произошел тот самый камбэк, о котором мечтают многие бренды.

Особую роль в современной истории бренда Касио играют коллаборации. Японцы мастерски чувствуют тренды, выпуская лимитированные дропы с Gorillaz, Maison Margiela, Supreme и даже с Лувром. Это позволяет бренду оставаться в поле зрения молодой аудитории, для которой часы – это прежде всего арт-объект. Мы не можем не упомянуть и феноменальный успех линейки Casio Edifice и, конечно, женской серии Baby-G, которая в 90-е была пределом мечтаний каждой девочки-подростка, а сейчас возвращается на волне ностальгии по Y2K.

Casio Vintage: Та самая коллекция, которая сейчас на пике популярности. Золотые, серебряные, с калькулятором – эти модели стали базой современного гардероба.

Та самая коллекция, которая сейчас на пике популярности. Золотые, серебряные, с калькулятором – эти модели стали базой современного гардероба. G-SHOCK "CasiOak": Модель GA-2100 с восьмиугольным безелем, которую фанаты прозвали так за сходство с легендарными Audemars Piguet Royal Oak. Это идеальный пример того, как Casio играет на поле люкса, оставаясь доступными.

Отдельного внимания заслуживает недавний ажиотаж вокруг модели с бирюзовым циферблатом, цвет которого напоминает фирменный оттенок Tiffany. Пока за Patek Philippe с похожим цветом коллекционеры отдают миллионы, Casio предлагает этот трендовый оттенок по цене ужина в ресторане. И это прекрасно! История часов Casio учит нас тому, что стиль не измеряется количеством нулей на ценнике.

В общем, сегодня Casio – это уникальный бренд-хамелеон. Он уместен и в спортзале, и на красной дорожке (если правильно стилизовать), и в офисе. Их любят за честность: они не притворяются швейцарской мануфактурой с трехсотлетней историей, они просто делают лучшие в мире электронные часы. И если вы все еще думаете, какие часы добавить в свою капсулу, мы советуем начать именно с японской классики. Ведь тренды приходят и уходят, а надежность и культовый дизайн остаются навсегда.